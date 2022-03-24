強化耐震規劃 台中捷運藍線環評案補正再審

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（中央社記者張雄風台北24日電）行政院環境保護署今天進行台中捷運藍線環評初審。由於23日凌晨全台經歷規模6.6地震，捷運路段中與大甲斷層交錯，環評委員要求開發單位強化耐震規劃。此案建議補正後再審。

環保署召開「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。開發單位表示，台中捷運藍線全長約24.78公里，包含車站20座（8座高架、12座地下）及維修機廠1座（龍井機廠）。

台中市交通局表示，藍線主要在台中台灣大道上，是台中運量最多的路廊，初步統計每天有10萬公車族在這搭車；後續若審查通過，會與台中捷運綠線形成十字軸路網，讓台中交通更順暢。

由於23日凌晨花蓮近海發生規模6.6地震，環評委員指出，台中大甲斷層與此路線B4至B5站路段交錯，要求開發單位加強韌性功能設計，增加耐災能力。

有環委提到，台中也屬於強震區，從沙鹿到台中市區，是1848年彰化地震的重災區，雖然開發單位有按建築技術規則補強，但建議增加工程災害評估的專章，將來工程、設計人員才會留意這個問題。

另外，環委指出，此處地層為石英岩卵礫石層，較一般地層堅硬，而鄰近大肚山東面的坡腳可能會有地下水受壓水層，在挖掘時應整完整災害防治計畫。

環委提到，此案預計移除約1900株樹木，應全數補植，並擬植栽計畫；增加捷運機廠施工前土壤及地下水監測項目，以利後續對照；持續加強營運期間節能減碳規畫，並補充節能減碳的查核機制。此案建議補充修正後再審。（編輯：管中維）1110324