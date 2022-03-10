優遊台中學堂中捷公司也開課 滿足學生學習觸角

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市政府教育局推動「優遊台中學假日學堂」，供國高中學生免費選修，本學期共有58個單位提供127門課，台中捷運公司也參與開課，希望滿足學生的學習觸角。

台中市政府教育局自民國105年推動「優遊台中學假日學堂」，開放多元且免費課程，供國中、高中職學生選修，從最初9校9門課開始推廣，最初只有227人次參加，到上學期已有5000多人次參加，本學期共58個單位提供127門課。

教育局今天在台中一中召開「優遊台中學」成果發表記者會，台中市教育局課程督學黃日紅、台中一中校長林隆諺、台中捷運公司董事長林志盈等人皆出席，並邀請4名曾修課的學生到場擔任推動大使。

黃日紅會中表示，教育局串聯高中職與部分大學、文化場館或機構，由開課單位提供課程，讓國三到高三的學生，利用假日上課，多元有趣的課程，滿足學生的學習觸角。

本學期台中捷運公司也開出課程，林志盈表示，這是中捷公司首次參加優遊台中學的課程，希望實踐培養軌道專業人才及向下扎根的理念與初衷，由公司講師透過導覽、實作講授，帶領學生一探捷運系統原理。

擔任推動大使的台中一中學生李丞喣表示，上學期所選擇的課程，多是與藝術以及人文相關課程，其中選擇台中歌劇院課程主要是自己會演奏樂器，也很喜歡看藝術表演，在欣賞唐美雲歌仔戲後，顛覆對歌仔戲的印象，打開劇本與日本文學的學習興趣。

中港高中學生紀奕則說，從課程報名到課堂都是自主學習，她選修程式設計課程，是之前較少接觸到領域，另外，她也參加大明高中舉辦的水上教室踏查，課程教導學生利用定向越野的方式，逐一破關來獲取積分，學到許多在地知識。（編輯：謝雅竹）1110310