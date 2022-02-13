中台灣元宵燈會開幕 中捷文心森林公園站運量創紀錄

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中台灣元宵燈會12日晚間開幕，今年民眾首次可搭捷運看燈會，台中捷運文心森林公園站湧入乘車人潮。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）中台灣元宵燈會12日晚間在文心森林公園開幕，今年民眾首次可搭捷運看燈會，台中捷運公司今天表示，昨天文心森林公園站運量，創下1萬2624人次紀錄。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，捷運文心森林公園站緊鄰中台灣元宵燈會會場，文心森林公園站昨天傍晚開始湧現人潮，主燈「台中虎爺」點燈儀式結束後進入疏運高峰，該站在晚間8時因月台層候車人潮已達三分之二，立即啟動人潮管制措施。

中捷公司表示，因應燈會人潮疏運，昨晚共計派發7班加班車，文心森林公園站昨天運量為1萬2624人次，不僅刷新該站運量紀錄，更創下捷運綠線正式通車以來單站單日最高運量。昨天綠線全線運量為4萬6677人次，文心森林公園站運量就占了27%。

中捷公司指出，防疫二級警戒期間，捷運假日班距為10分鐘，燈會期間假日班距調整為尖峰時段8分鐘、離峰時段10分鐘，今晚尖峰時段原為下午4時至7時，將延長至晚間10時，並視人潮狀況派發加班車疏運。（編輯：黃世雅）1110213