中捷藍線爭議 綠民代籲設站要公平、回應民眾需要

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台中捷運藍線設站爭議引發討論，民進黨立委莊競程（左起）、張廖萬堅、林靜儀、蔡其昌、何欣純等人26日在立法院召開記者會，要求中捷藍線設站要公平，路線規劃要能更貼近民眾需要及均衡區域發展。中央社記者郭日曉攝 111年1月26日

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（中央社記者王揚宇台北26日電）台中捷運藍線設站爭議引發討論；民進黨台中市立委林靜儀、蔡其昌等人今天召開記者會，要求中捷藍線設站要公平，路線規劃要能更貼近民眾需要及均衡區域發展。

台中捷運藍線正英、坪頂設站等爭議備受各界關注；民進黨台中市立委林靜儀、蔡其昌、何欣純、張廖萬堅、莊競程，與台中市議員李天生、王立任、楊典忠、張家銨等人今天在立法院召開記者會，提出上述主張。

立法院副院長蔡其昌表示，市民感覺台中市長盧秀燕的大眾運輸系統規劃，沒有效率，公平性也大有問題，也讓台中市大眾捷運系統的進度，好像烏龜在走路，還不時會走到陷阱裡。

林靜儀指出，站在中央、國會的立場，若在土地取得、建站、經費等需要協助，當然全力幫忙，但不能讓資源、利益進到特定人的口袋。

何欣純說，台中屯區的人口近50萬人，但屯區的捷運規畫還只是紙上談兵，尤其中二選區立委補選後，盧秀燕的藍線設站選址爭議更加延燒，市民擔心台中捷運系統恐變成徒有虛線。

張廖萬堅表示，台中捷運建設已落後台北25年、高雄13年，交通部應實際了解台中交通狀況和民眾需求，並且在合理狀況下，提高中央政府補助工程經費的比例，不應該受限於可行性研究的補助上限。

莊競程強調，雖然選舉已經結束，但這些爭議台中市政府仍有必要說明清楚，看見地方民眾的真正需求。

受邀出席記者會的交通部路政司副司長張舜清指出，將來案子進到交通部的綜合規劃審查委員會時，會請市府做合理說明，目前還在鐵道局初審階段。

中捷藍線正進入綜合規劃案審查中，台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處長張應當說，進入綜合規劃階段後和可行性機段相較，比例尺較大、精細度較高，因此在綜合規劃階段會深入探討（設站等規劃）。

中捷藍線正進入綜合規劃案審查中，台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處長張應當說，進入綜合規劃階段後與可行性階段相較，比例尺較大、精細度較高，因此在綜合規劃階段會深入探討路線、場站等規劃。

張應當補充，綜合規劃要做的是路線或場站對於都市景觀衝擊、環境影響等，也要考慮捷運線型、坡度、營運安全等，所有檢討過程都是因應中央審查作業要點。（編輯：康世人）1110126