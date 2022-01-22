逾25萬元沒人領 中捷提醒捷粉領回饋金

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台中捷運公司22日指出，110年9月起推出「捷粉回饋專案」，依旅客每月累積搭乘次數分為3個現金回饋等級，目前統計尚有新台幣25萬餘元的回饋金民眾尚未領取，提醒捷粉們可至車站售票機持卡感應，就能領到回饋金。（中捷公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中捷運推出「捷粉回饋專案」，每月搭乘40次以上即享現金回饋。台中捷運公司統計，目前尚有新台幣25萬餘元的回饋金民眾尚未領取，可至車站持卡感應售票機，就能領到回饋金。

台中捷運公司今天發新聞稿指出，中捷公司去年9月起推出「捷粉回饋專案」，依每月累積搭乘次數分為3個回饋等級，40至49次回饋搭乘金額的20%，50至59次回饋25%，60次以上回饋30%。

中捷公司表示，專案上路後，回饋金逐月增加，去年9月至12月回饋金累計已達新台幣114萬餘元，但目前為止民眾尚有25萬餘元回饋金未領取。

中捷公司指出，每月4日上午6時起，民眾可至車站票卡查詢機，或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證中，回饋金領取期限為6個月，以民國110年9月回饋金為例，有效期限至111年3月31日截止。回饋金等同現金，存入電子票證後無使用期限，用途不限於搭乘捷運，也可用於購物等日常消費。

中捷公司也說，有旅客1個月就領到回饋金807元，建議旅客下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，就能隨時查詢每月搭乘次數、回饋金額及是否已領取，避免回饋金逾期無法領取。（編輯：黃世雅）1110122