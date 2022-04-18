更多編輯台推薦新聞：
小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市敦化國小臨時停課惹怨 教育局長批錯誤示範：明日應復課
首頁 / 地方

台中捷運藍線 市府調回台灣大道一路開到台中港

2022/4/18 15:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中捷運藍線設站爭議，台中市長盧秀燕今天回應，前市長林佳龍將路線截彎取直轉進沙鹿，但並未規劃和沙鹿車站共構，市府調回原路線，走台灣大道主幹線，一路開到台中港。

台中捷運藍線在台中市第2選區立委補選引發多項爭議，綠營質疑，沙鹿車站設站遭取消是為了圖利顏家。台中市議會今天召開定期會，盧秀燕回應，目前規劃的路線為前市長胡志強的原訂路線，走台灣大道主幹，一路開到台中港，土地徵收最少，最公平也最好做。

市議員江肇國指出，市府在站點、工法、路線都調整，明知道綜合規劃、環評需要時間及經費成本審查，但3年過後沒有一項審查通過，而且變更後衍生許多爭議，最後僅以一句「中央卡盧」帶過。

市議員吳瓊華表示，台中捷運藍線路線更改過後，除符合民意也更優化，提報中央也沒提出修正意見，反提出需要增加的經費由中央和地方分攤。

市議員陳廷秀、楊典忠都認為，台中捷運藍線爭議，市府應該說明路線變更，以及經費調整的原因。

盧秀燕指出，前市長林佳龍將藍線「截彎取直」轉進沙鹿，但他並未規劃和沙鹿車站共構，而是將捷運藍線沙鹿站設置於未發展的重劃區，須徵收許多土地、拆除民宅，距離沙鹿車站有280多公尺遠。

盧秀燕說，她上任後，許多民意反應藍線應走回台灣大道，因此將路線調整回胡志強原訂路線，「開大門走大路，一路到台中港」，最公平也最好做。（編輯：陳仁華）1110418

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載