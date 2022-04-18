台中捷運藍線 市府調回台灣大道一路開到台中港

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中捷運藍線設站爭議，台中市長盧秀燕今天回應，前市長林佳龍將路線截彎取直轉進沙鹿，但並未規劃和沙鹿車站共構，市府調回原路線，走台灣大道主幹線，一路開到台中港。

台中捷運藍線在台中市第2選區立委補選引發多項爭議，綠營質疑，沙鹿車站設站遭取消是為了圖利顏家。台中市議會今天召開定期會，盧秀燕回應，目前規劃的路線為前市長胡志強的原訂路線，走台灣大道主幹，一路開到台中港，土地徵收最少，最公平也最好做。

市議員江肇國指出，市府在站點、工法、路線都調整，明知道綜合規劃、環評需要時間及經費成本審查，但3年過後沒有一項審查通過，而且變更後衍生許多爭議，最後僅以一句「中央卡盧」帶過。

市議員吳瓊華表示，台中捷運藍線路線更改過後，除符合民意也更優化，提報中央也沒提出修正意見，反提出需要增加的經費由中央和地方分攤。

市議員陳廷秀、楊典忠都認為，台中捷運藍線爭議，市府應該說明路線變更，以及經費調整的原因。

盧秀燕指出，前市長林佳龍將藍線「截彎取直」轉進沙鹿，但他並未規劃和沙鹿車站共構，而是將捷運藍線沙鹿站設置於未發展的重劃區，須徵收許多土地、拆除民宅，距離沙鹿車站有280多公尺遠。

盧秀燕說，她上任後，許多民意反應藍線應走回台灣大道，因此將路線調整回胡志強原訂路線，「開大門走大路，一路到台中港」，最公平也最好做。（編輯：陳仁華）1110418