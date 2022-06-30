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中捷機廠設光電設施售電 適時彌補電價調漲成本

2022/6/30 11:36
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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中捷運公司在捷運綠線北屯機廠設置太陽光電發電設備，現已完成部分太陽能板建置，今天掛表運轉。中捷公司表示，透過售電回饋金，恰可彌補電價調漲的成本，減輕營運壓力。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，配合中市府「光電四倍增」計畫，推動綠能發展，去年8月起進行北屯機廠太陽光電發電系統設置工程，在北駐車場、各停車場、維修廠及行政大樓等建物屋頂，共設置1萬6587片太陽能板，設置容量達5722kWp。

中捷公司指出，光電系統每年預計可發電715萬度，發電度數可供1827戶家庭用電，年減碳量高達3639公噸，相當於42座文心森林公園的二氧化碳吸附量。

中捷公司說明，工程分3期作業，第1期與第2期作業均已完成，設置容量合計2771kWp，於6月30日掛表並聯試運轉，開始售電予台電公司。因台中地區擁有良好的氣候與充分的日照條件，預估年底全場域完工後，每年可為中捷公司增加售電回饋金額約新台幣750萬元。

經濟部日前宣布將調漲電價，中捷公司表示，捷運等用電大戶電價將漲15%，中捷預估每年電費支出將增加800餘萬元，售電回饋的收入恰可彌補電價調漲的營運成本壓力，未來也將持續運用現有資源以創造收益，挹注公司營收。（編輯：陳政偉）1110630

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