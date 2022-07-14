排煙窗掉入軌道影響營運 中捷一度局部運轉

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中捷運綠線列車今天下午行駛時，自動偵測到軌道有異物，行控中心立即變更運轉模式，將大慶站至高鐵台中站停止運轉，經檢查確認為台鐵排煙窗掉落軌道，排除後已恢復正常運轉。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，捷運綠線為全自動無人駕駛系統，當軌道有異物時，列車的軌道障礙物自動偵測功能會被觸發，進而發送訊息至行控中心。

中捷公司指出，今天下午3時51分列車在高鐵台中站往烏日站間，軌道障礙物偵測功能作動，行控中心收到訊息後立即指示隨車人員確認狀況，經確認障礙物已影響行車安全，行控中心安排三軌斷電、派員下軌道排除障礙物。

中捷公司說明，經確認障礙物為台鐵的排煙窗，長約170公分、寬90公分，原本設置於台鐵與高鐵間連通道，中捷維修人員在下午4時10分將障礙物移至軌道旁，完成三軌復電，系統恢復正常運轉。

斷電期間，大慶站至高鐵台中站停止運轉，運轉模式變更為北屯總站與大慶站間局部運轉，此次事件處理時間約18分鐘，影響該列車旅客約25人，對於造成旅客困擾，中捷深表歉意。

中捷公司強調，為確保行車安全，該列車完成該趟營運任務後，立即回廠檢視，收班後檢視軌道設備有無受損。中捷公司也與台鐵聯繫，請台鐵全面檢視排煙窗，明天將進一步安排會勘，杜絕再發生類似狀況。（編輯：陳政偉）1110714