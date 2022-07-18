捷伴台中遊手冊又來了 一本在手優惠就有

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台中捷運公司推出「2022捷伴台中遊」手冊，20日起將免費發送，收錄捷運沿線景點與特約商店優惠。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）繼去年試營運推出「捷伴台中遊」手冊廣獲好評，台中捷運推出2022版本，20日起免費發送，收錄捷運沿線57個景點、63家特約商店優惠，限量2萬本，送完為止。

台中捷運公司新聞稿表示，「2022捷伴台中遊」絕對是暑假遊台中最超值選擇，20日起至9月30日憑手冊優惠券至特約商店消費可享折扣或贈品。民眾可至中捷各車站、高鐵及台鐵北中南車站、各大景點、飯店、百貨商場索取，限量2萬本，送完為止。

台中捷運公司董事長林志盈表示，去年試營運時推出第一本捷伴台中遊手冊，2萬本不到一週索取一空，今年再推出新版「2022捷伴台中遊」手冊，有旅客最喜愛的57個中捷綠線沿線特色景點介紹。

包含台中國家歌劇院、圓滿戶外劇場、中央公園、彩虹眷村、公益路商圈、逢甲夜市、審計新村、水湳普普風濾色地景裝置藝術、大坑風景區等知名景點，從中捷車站走路約10分鐘或騎自行車約20分鐘內即可到達，手冊內附有地圖，好查好看。

林志盈說，今年手冊新增酷碰券，有63家特約商店推出75折起的優惠券，店家囊括台中美食、伴手禮名店、質感旅宿、觀光園區。民眾上中捷粉好康FB社團參加抽獎，有機會抽中特約商店提供總價值超過8萬8000元贈品。

此外，配合中市府「紓困振興e79計畫」，即日起至9月30日，持電子票證（icash2.0、悠遊卡、一卡通）搭乘中捷全面79折，各車站並販售旅遊票，包括一日票（每張售價新台幣120元）、24小時票（每張售價150元）及48小時票（每張售價250元）。

中捷表示，「2022捷伴台中遊」索取地點可上中捷官網https://www.tmrt.com.tw/，或中捷粉好康FB社團https://www.facebook.com/groups/taichungmrt.fans查詢。（編輯：孫承武）1110718