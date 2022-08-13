傳遞環保永續 萬秀洗衣店進駐中捷推限定店

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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中捷運綠線配合8月14日綠色情人節，即起至21日邀請萬秀洗衣店在捷運市政府站進駐推出「環保永續，對城市有情」限定店，呼籲民眾重視環保、節能永續，愛地球即愛身邊的人。

8月14日是世界綠色情人節，倡導綠色、環保和樂活，不只愛伴侶，更愛森林、樹木與自然。限定店今天舉辦開幕活動，台中市長盧秀燕到店內參觀，萬秀洗衣店網紅「萬吉阿公」和「秀娥阿嬤」也一同出席。

盧秀燕致詞表示，台中捷運綠線從去年4月底正式通車以來，即將突破千萬人次，中捷是環保、永續、再利用的大眾交通運輸工具，台中在地國際網紅品牌「萬秀洗衣店」也秉持環保、永續、循環再利用理念，並加入時尚元素，與中捷不謀而合。

盧秀燕也提到，去年到今年，各行各業因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受創，捷運是大眾運輸，最重視的是乘客安全，先前因疫情嚴重，不會要求市民冒險搭捷運，現在疫情已趨緩，期望透過策展吸睛，歡迎大家多搭乘捷運。

萬秀洗衣店主理人張瑞夫表示，身為台中在地老店，阿公、阿嬤對於能為自己家鄉盡份心力感到十分榮幸，市府和台中捷運公司的用心，讓乘客可以欣賞到「萬秀洗衣店」傳遞珍惜和永續的價值，希望影響社會大眾，推廣愛環保、珍惜環境理念。

中捷公司說明，萬秀洗衣店主理人張瑞夫利用家中洗衣店客人遺忘的衣服，將萬吉阿公、秀娥阿嬤打造為「史上最潮爺嬤」，在國內外爆紅，社群軟體Instagram有數十萬人追蹤，多家外媒都競相報導，更掀起了一股「循環時尚學」。（編輯：卞金峰）1110813