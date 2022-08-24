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中捷喜迎千萬人次 邀抽紀念悠遊卡、國內機票

2022/8/24 12:01
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中捷運搭乘累計人數朝千萬人次里程碑邁進，中捷公司今天宣布推出「中捷千萬，有你+1」抽獎活動，要送中捷千萬人次限量紀念悠遊卡套卡，以及國內來回機票。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，中捷迎接千萬人次，8月20日，高鐵台中站出站旅客達6919人次，為今年以來次高，僅次於今年4月2日的6927人次。目前預估千萬人次將在9月中旬前達成。

中捷指出，9月11日前，持電子票證搭乘中捷，並下載台中捷運APP、註冊捷粉、登錄電子票證卡號，每搭滿5次即享1次抽獎機會，有50名幸運旅客可獲得中捷千萬人次限量紀念悠遊卡1套。

除千萬人次限量紀念悠遊卡套卡獎項，中捷再加碼2份特別獎，為華信航空國內線來回機票，2名幸運兒可任選澎湖、金門、花蓮航點，每搭5次中捷就有1次抽獎機會，享受國內旅遊度假行程。

中捷也邀請民眾預測千萬人次出現日期，將在千萬人次達成日後，抽出幸運得主30名，10名獲得儲值新台幣500元、20名獲得儲值200元的中捷Logo卡。

預測活動將在8月31日封牌，民眾可至台中捷運粉好康臉書社團指定活動貼文下方留言，並tag兩名好友一起預測千萬人次出現日期，就可參加抽獎。（編輯：謝雅竹）1110824

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