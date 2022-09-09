中捷千萬人次幸運兒出爐 1年不限次數免費搭乘
2022/9/9 19:58（9/9 20:06 更新）
台中捷運累計運量9日突破千萬人次，幸運兒蔣先生（左）與太太（中）獲台中捷運公司董事長林志盈（右）贈送尊榮黑鑽卡，可1年不限次數免費搭乘捷運。（台中捷運公司提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月9日
（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中捷運累計運量今天突破1千萬人次，幸運兒在晚間6時38分出現在市政府站，蔣先生與太太獲得中捷特製無限搭乘的尊榮黑鑽卡，可1年不限次數免費搭乘中捷。
台中捷運公司今天發布新聞稿表示，中捷綠線經過13年的努力，總算在去年4月正式通車，如今運量突破千萬人次，是非常重要的里程碑。
突破千萬的幸運兒蔣先生表示，今晚和太太去美式賣場用餐，用餐後從捷運豐樂公園站搭車返家，他家就在市政府站附近，中捷通車後，外出都選擇搭捷運，相當方便。
另外，與該名幸運兒同時間出站的其他站乘客，同樣可獲贈尊榮黑鑽卡。中捷預計在9月12日公布同時間其他車站幸運兒卡號、出站地點及時間等資訊。
台中捷運公司董事長林志盈表示，引頸期盼的台中捷運藍線，7日正式通過環境影響評估大會審查。藍線為台中市最重要的交通動脈，期待早日開工，早日通車，與捷運綠線形成十字軸線捷運路網，提供市民更為便捷舒適的大眾運輸。（編輯：黃世雅）1110909
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