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電價調漲 中捷調整計價方式、建置太陽能發電

2022/8/25 14:28（8/25 14:51 更新）
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電價調漲，民進黨籍台中市議員邱素貞（右2）25日在市議會表示，希望台中捷運公司提出節能減碳、開源節流的因應策略，同時要求仍應以服務旅客為優先，勿因節能影響服務品質。中央社記者趙麗妍攝 111年8月25日
電價調漲，民進黨籍台中市議員邱素貞（右2）25日在市議會表示，希望台中捷運公司提出節能減碳、開源節流的因應策略，同時要求仍應以服務旅客為優先，勿因節能影響服務品質。中央社記者趙麗妍攝 111年8月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）因應電價調漲，台中捷運公司將計價方式自二段式改為三段式，調整車站照明、空調溫度，關閉使用率較低的電扶梯、加值售票機等，另建置太陽能光電發電系統，彌補電價調漲的營運成本。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍台中市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源等人，關心台中捷運公司執行節能措施成效。

邱素貞表示，7月1日起電價調漲15%，除透過節能減少電費支出外，希望中捷公司提出節能減碳、開源節流的因應策略，既愛護地球又可減少經營壓力；但她同時要求仍應以服務旅客為優先，勿因節能影響服務品質。

中捷公司董事長林志盈表示，根據過去一年的用電量與每日分時用電變化，將原時間電價調整改二段式為三段式，估計一年可省新台幣160萬元；調降兩座變電廠的契約容量，估計一年可節約485萬元，這兩項措施省下645萬元。

另外，透過調整車站照明及調整電聯車、行政大樓空調溫度，並分析各車站設施使用情形，關閉部分使用率較低的電扶梯、加值售票機，透過遠端遙控統一調整辦公電腦處理器功率與待機時間，節省不必要用電，每年節省電費超過105萬元。

林志盈表示，電費是中捷營運成本中第2大支出，在電價調整後，一年將增加850萬元支出，中捷正進行北屯機廠太陽光電發電系統建置工程，預計容量達5722 kWp，目前完成2771kWp，並開始售電，全案完工後每年約可發電715萬度，售電回饋收入約750萬元，恰可彌補電價調漲的營運成本。（編輯：陳仁華）1110825

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