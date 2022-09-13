台中捷運藍線 鐵道局：市府修正補充說明審查中

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台中市長盧秀燕今天指台中捷運藍線送審18個月未審，可能創縣市捷運路線中央耽擱最久紀錄。交通部鐵道局回應，去年9月就已初審，目前正審查的是中市府8月針對修正所函送的補充說明。

鐵道局發布新聞稿，台中捷運藍線可行性研究於107年10月3日奉行政院核定。經台中市政府於110年3月4日提報綜合規劃報告，交通部於110年4月7日辦理現勘及9月16日召開初審會議。

鐵道局說，台中市政府於110年12月7日及今年5月11日，提報綜合規劃修正報告書，惟對綜合規劃較可行性研究經費增加新台幣327.54億元的責任歸屬、調整可行性研究部分車站位置的妥適性，例如：台中港站設站位置、沙鹿站與台鐵轉乘距離、正英站設站位置等相關議題，與台鐵及其他捷運線的轉乘規劃等意見仍未釐清。

鐵道局說明，今年7月29日已將審查單位意見送台中市政府補充修正，台中市政府於8月24日函送補充說明，目前正請各單位協助審查中，後續將循程序召開審查會議。

另有媒體報導，中秋連假前，台中市政府收到鐵道局就捷運藍線書面審查意見，鐵道局指與目前事實不符，於9月8日連假前，是就捷運橘線可行性研究提出彙整各單位的書面審查意見，並預定於10月初就橘線召開研商會議。（編輯：陳政偉）1110913