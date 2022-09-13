高捷紫線獲中央補助可行性研究經費 青線也納評估

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市捷運局今天表示，交通部已同意補助高雄捷運紫線可行性研究經費，規劃從捷運紅線左營站沿途行經高雄大學、高科大等多校後，止於佛陀紀念館，預計明年底前提出可行性研究報告。

捷運局今天發布訊息表示，市府今年7月獲交通部同意補助辦理捷運紫線可行性研究經費新台幣1680萬元，另市府自籌320萬元，並廣納民意，於可行研究過程中，適時召開說明會收集地方意見，預估明年底前提出可行性研究報告。

根據市府規劃，紫線為L型路線，從紅線左營站為起點銜接延伸，沿途經過高雄大學、高科大、樹德科大和義大醫院等，終點止於佛光山佛陀紀念館，路線全長約30.3公里，共布設25處車站。

此外，捷運局也規劃推動高捷青線（民族高鐵線），路線起於民族一路及十全一路口，再經重愛路銜接高鐵路，止於高鐵路及重和路口，路線全長約5.73公里，預計布設10處車站。

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但有民眾和民代認為，高捷青線沿線居住人口多，應優先興建捷運青線；市民顏佑任在市府「公共政策網路參與平台」提案，指年底將動工的捷運黃線無法滿足三民區需求，應讓青線也盡快動工，才能完善路網，目前已有逾300人附議。

捷運局表示，高捷紫線目前只是剛開始辦理委託研究，還沒有哪條路線先興建的問題；有關各界對捷運紫線及青線的指教與意見，市府將併入紫線可行性研究招標案中分析評估。（編輯：陳仁華）1110913