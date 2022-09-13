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盧秀燕指中捷藍線送審18個月未審 不滿中央耽擱

2022/9/13 19:32（9/13 20:11 更新）
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台中市長盧秀燕13日在議會指出，中捷藍線與市政路延伸開工，都是與台灣大道交通相關的重大建設，市政路工程9月底即將開工，但是慢了，因為先前被卡；中捷藍線也是，市府將計畫送中央審議，交通部18個月以來沒開過一次會，希望不要耽誤台中建設。中央社記者趙麗妍攝 111年9月13日
台中市長盧秀燕13日在議會指出，中捷藍線與市政路延伸開工，都是與台灣大道交通相關的重大建設，市政路工程9月底即將開工，但是慢了，因為先前被卡；中捷藍線也是，市府將計畫送中央審議，交通部18個月以來沒開過一次會，希望不要耽誤台中建設。中央社記者趙麗妍攝 111年9月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市長盧秀燕今天表示，為改善台灣大道交通問題，市府推動台中捷運藍線及市政路延伸，卻都遭到中央「卡關」，捷運藍線送審18個月未審，可能創縣市捷運路線中央耽擱最久紀錄。

台中市議會今天召開定期會進行市政總質詢，國民黨籍市議員黃馨慧質詢時，先肯定盧秀燕任內建樹多，但她也指出，台中市的交通主動脈台灣大道，4年來交通壅塞依舊，未來還要興建台中捷運藍線，若不改善恐進入交通黑暗期。

黃馨慧表示，市政路延伸工程可以分散台灣大道及週邊道路車流量，降低用路人塞車現況、縮短進入市區交通時間。未來市政路延伸至工業區，對於台中工業區上下尖峰車潮有實質性助益與便利性，延伸工程目前用地已悉數取得，應快點開工。

盧秀燕答詢表示，市政路延伸工程，大家都已經看到，先前的確因中央卡關，不過原因她不清楚，但市政路早就應該開工，經市府積極再爭取再協調，感謝市民力挺、議會代為發聲，現在分階段開工，本月底第一期可開工。

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盧秀燕指出，中捷藍線與市政路延伸開工，都是與台灣大道交通相關的重大建設，市政路解決，這個月底即將開工，但是慢了，因為先前被卡。中捷藍線也是，市府將計畫送中央審議，18個月以來，交通部沒開過一次會，可能創下所有縣市，耽誤最久的紀錄。

盧秀燕希望不要耽誤台中市建設，她說，台中市民去年上繳國稅約新台幣1700多億元，名列前茅，有資格要求公平分配資源，不該為卡個人而卡台中，對市民非常不公平，市民都看在眼裡。（編輯：謝雅竹）1110913

國民黨籍台中市議員黃馨慧13日質詢時指出，市政路延伸工程可分散台灣大道及周邊道路車流量；未來市政路延伸至工業區，對於台中工業區上下班尖峰車潮有實質性助益與便利性，延伸工程目前用地已悉數取得，應快點開工。（議員黃馨慧提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月13日
國民黨籍台中市議員黃馨慧13日質詢時指出，市政路延伸工程可分散台灣大道及周邊道路車流量；未來市政路延伸至工業區，對於台中工業區上下班尖峰車潮有實質性助益與便利性，延伸工程目前用地已悉數取得，應快點開工。（議員黃馨慧提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月13日
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