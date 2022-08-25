北捷籲正視票價調漲未提試算公式 議員批管理不當才釀虧損

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北捷運今天呼籲正視捷運票價調漲議題，若短期無法調票價，應有配套措施。藍、綠議員指出，北捷呼籲調票價卻未公布試算公式等內容，就對外發新聞稿，議會、市民無法接受。

北市議會民進黨團幹事長、議員簡舒培接收媒體電訪時說，北捷從今年初至今，已提出多次票價調整，現在發新聞稿要調票價，這部分無法接受。

簡舒培表示，北捷列車先前常發生事故，近期還不斷在發展副業，根本是因管理不當才造成虧損，北捷提及虧損原因包含市府租金太高等，根本是胡亂湊數，其實不要發展副業，就不會造成虧損。

她指出，北捷原本營運體質不錯，應與北市府同甘共苦，現在卻發新聞稿稱要漲票價，並扯到公車業者，公車業者都沒發新聞稿，北捷在亂什麼？

市議會國民黨團書記長、議員秦慧珠表示，北捷營運確實遇到困難，若要調票價，應提出試算公式、營運等相關資料及數據給外界了解，否則議會、市民都不會接受。

她說，北捷在市長柯文哲卸任前夕提出要漲票價，時機點令人質疑且有問題，其實北捷虧損是柯文哲的問題，因柯對捷運要求不高，加上任內未開通捷運線路等，間接影響北捷營運。

台北捷運公司發布新聞稿表示，據報導，北市公車票價長年維持15元，運價調整方案已送「雙北運價、票價價差分攤比例協調委員會」討論，雖還須送北市議會審議，暫時無法確定最終價格，但運價調整已箭在弦上，對此有同感。

北捷指出，票價26年未調漲，面臨電價、租金、工資及維修物料等價格高漲，今年將面對漲幅達15%電價及通貨膨脹壓力，營運成本及財務負擔更甚公車業者。呼籲各界正視捷運票價調漲議題，若短期內無法調票價，應有彈性租金繳交機制等配套措施，才能兼顧永續經營。（編輯：李亨山）1110825