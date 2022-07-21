漲電價北捷憂轉虧 台電估影響營運成本不到2%

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（中央社記者曾智怡台北21日電）北捷反應電價調漲將導致營運轉虧，台電表示，本次漲價僅反映部分成本，公司今年前5月累積虧損雖達新台幣672億元，仍給予北捷95折電價優惠；台電預估北捷電費將增加約3億元，影響其營運成本不到2%。

台電透過新聞稿表示，預計今年燃料成本將較去年將增加約3000億元，且今年1至5月累計虧損已達672億元，預估全年虧損可能超過千億元；本次電價調整為避免影響物價，僅反映部分成本，大部分仍由台電自行吸收，以最低限度的財務維持營運，續行供電穩定任務。

台電進一步說，國際燃料價格攀升是全球各國皆遭遇的困境，台電肩負穩定供電的責任，然而財務的永續健全，對台灣電力韌性是非常重要的支柱。

台電指出，電價優惠辦法必須有法源依據，過去如97年、101年、102年電價調整，幅度均較本次為高，捷運用電也比照一般用戶調價，作法並無不同；本次電價調漲，預估增加北捷電費約3億元，影響其營運成本不到2%，且捷運公司仍享有95折電價優惠。

另外，台電強調，電力事業與大眾運輸同樣具有公用事業性質，都不完全以營利為目的，面對國際燃料價格劇烈波動，應該共同承擔穩定國內民生的公用事業責任，一起度過難關。（編輯：楊凱翔）1110721