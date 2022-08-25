更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
台北捷運
新聞專題
台北捷運2/157
首頁 / 生活

北捷8/27起恢復板南、淡水信義線部分假日區間車

2022/8/25 17:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北捷運表示，假日運量略回升，27日起恢復板南線及淡水信義線假日部分時段區間車，平日尖峰時段仍維持原密集服務班距。

台北捷運發新聞稿表示，近期疫情趨緩，捷運沿線也有不少週末休閒活動，帶動假日運量略回升，27日起，依目前實際運量情形，恢復板南線及淡水信義線假日部分時段區間車服務，並持續視人潮增減滾動調整各路線平日離峰及假日班距；至於平日尖峰時段，仍維持原密集服務班距。

北捷指出，7月假日平均日運量約為122萬，8月截至目前為止，假日平均日運量約為129萬，顯示假日搭車人潮已略為回升。此外，依往年經驗推估，每年9月至12月，板南線及淡水信義線沿線均有多項假日活動，車站周邊活動如百貨公司週年慶等，也集中於10至12月，運量應會明顯提升。

北捷表示，因此27日起，調整板南線及淡水信義線假日區間車服務時段為上午9時至晚間11時，後續持續觀察人潮狀況，適時加發班車或彈性調整班距。

北捷說，5月23日起，因應疫情運量變化及旅客乘車需求，將假日區間車服務時段調整為上午10時至晚間8時；另於7月2日起，恢復週六夜間部分時段區間車服務，後續將持續觀察運量，機動調整並逐步恢復假日部分時段區間車服務。（編輯：李亨山）1110825

台北捷運
北捷文湖線一列車無法自動行駛 延誤6.5分鐘 台北捷運板南線異常2.5小時 上班通勤人潮擠滿捷運站【更新】
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
營運成本上升 北捷籲務實面對票價調漲