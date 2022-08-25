北捷8/27起恢復板南、淡水信義線部分假日區間車

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北捷運表示，假日運量略回升，27日起恢復板南線及淡水信義線假日部分時段區間車，平日尖峰時段仍維持原密集服務班距。

台北捷運發新聞稿表示，近期疫情趨緩，捷運沿線也有不少週末休閒活動，帶動假日運量略回升，27日起，依目前實際運量情形，恢復板南線及淡水信義線假日部分時段區間車服務，並持續視人潮增減滾動調整各路線平日離峰及假日班距；至於平日尖峰時段，仍維持原密集服務班距。

北捷指出，7月假日平均日運量約為122萬，8月截至目前為止，假日平均日運量約為129萬，顯示假日搭車人潮已略為回升。此外，依往年經驗推估，每年9月至12月，板南線及淡水信義線沿線均有多項假日活動，車站周邊活動如百貨公司週年慶等，也集中於10至12月，運量應會明顯提升。

北捷表示，因此27日起，調整板南線及淡水信義線假日區間車服務時段為上午9時至晚間11時，後續持續觀察人潮狀況，適時加發班車或彈性調整班距。

北捷說，5月23日起，因應疫情運量變化及旅客乘車需求，將假日區間車服務時段調整為上午10時至晚間8時；另於7月2日起，恢復週六夜間部分時段區間車服務，後續將持續觀察運量，機動調整並逐步恢復假日部分時段區間車服務。（編輯：李亨山）1110825