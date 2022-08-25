營運成本上升 北捷籲務實面對票價調漲

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北捷運今天指出，捷運26年未漲票價，營運成本卻上升，籲正視捷運票價調漲議題，若短期內無法調整票價，應有彈性租金繳交等配套。

台北捷運發布新聞稿表示，據媒體報導，北市公車票價長年維持15元，運價調整方案已送「雙北運價、票價價差分攤比例協調委員會」討論，雖相關數字還須送到北市議會審議，暫時無法確定最終價格，但運價調整已是箭在弦上，台北捷運公司對此深有同感。

北捷表示，自營運以來票價26年未調漲，面臨電價、租金、工資及維修物料等物價日漸高漲，今年更將面對漲幅高達15%的電價及大幅通貨膨脹壓力，營運成本及財務負擔更甚於公車業者。

北捷指出，依市府核定「大眾捷運系統運價率計算公式」，民國111年基本運價率為3.49元/人公里，考量電價調漲後及受疫情影響運量情形，基本運價率增為3.55元/人公里；配合市府推動綠運輸，實際運價率僅2.92元/人公里，以110年為例，北捷已自行吸收差額約14億元。

北捷表示，檢視北捷成本結構，租金支出高達30%，受疫情衝擊，近2年財務雪上加霜，北市府分別於109年、110年提供減租15億及44.85億元，以去年為例，市府同意減租後，北捷仍繳納租金12.15億元。

北捷並指出，過去配合市府政策提供8折票價電子票證優惠、常客優惠、轉乘優惠、公共運輸定期票自行吸收金額及歷年重大災害對廠商紓困等社會責任貢獻，累積高達747.68億元，財務壓力相當沉重。

北捷說，為維持捷運永續經營，自90年起開始繳納重置租金，至111年7月底為止，累計繳入重置基金專戶租金已高達628.22億元，另繳交自償性經費計64.61億元。

北捷說，另依「111-115年台北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」，111年至115年，北捷仍須繳納固定租金共計259.8億元，平均每年約51.96億元，在疫情的影響下，已不可能如數繳納；考量重置基金專戶實際支用比例僅31.05%，餘額約433.17億元，已足以支應近期系統重置需求。

北捷表示，固定高額租金繳交方式，遇到重大不可抗力因素如疫情等，導致營運受影響時，較不具彈性，因此須檢討合理租金繳交機制，改由盈餘提撥合理比例作為租金，才能在不調漲票價前提下，取得成本與營運平衡，確保公司永續經營。（編輯：李亨山）1110825