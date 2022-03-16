議員爆北捷事故電扶梯逾期6年 392座超過年限

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北16日電）台北捷運新埔站日前有電扶梯失速下滑釀成民眾受傷。北市議員簡舒培今天指事故電扶梯逾期使用6年，共23座同型號是同時間建置，市議員李建昌則從書面資料發現逾期的老舊電梯可能有392座。議員接連爆料，有待北捷釐清。

台北捷運新埔站電扶梯11日發生異常導致旅客跌傷，台北捷運公司15日發布新聞資料說明，經電扶梯委外維護廠商回報檢查結果，異常原因是煞車迴路異常及扶梯齒輪箱外齒盤軸向位移，導致馬達動力無法傳遞，造成向下滑動，意外造成1人腳踝挫傷、5人輕微擦傷。

民進黨籍台北市議員簡舒培今天在臉書（Facebook）發文表示，事故電扶梯是2000年建置，依資料，使用年限為16年，2016年就要汰換卻沿用至今，2020年北捷才以新台幣16萬元更換齒輪箱，「問題是出在齒輪箱嗎？」與新埔站電扶梯同時間建置且還在使用仍有23座，分佈在捷運新埔站、江子翠站及龍山寺站。

簡舒培表示，至於捷運局設置重置基金要汰換捷運相關設備，北市府卻調用基金當其他用途，與民眾安全相關電扶梯設備，卻未更換。

民進黨市議員李建昌也發布新聞資料指出，調閱資料發現，重置基金已近6年未核准更換電扶梯重要零組件，這次發生意外電扶梯，也超過使用年限，北市府挪用重置基金作其他用途，稱可節省利息，事後卻釀意外，根本自欺欺人。

李建昌說，查看2019年重置基金重要零組件不同意項目一覽表(財產清單)，當時申請906台手扶梯，其中有392台手扶梯至今已逾使用年限，由於捷運公司認為使用年限只是參考，能修就修，都還堪用，所以都未汰換。

台北市長柯文哲下午臨時舉行記者會，媒體詢問北捷重置基金被挪做他用而未用於汰換設備的議題，他回答：「這個一聽就知道是假的，怎麼可能。」

台北捷運公司指出，針對議員詢問，會準備相關資料後才對外說明。截至下午6時40分止，北捷對此議題仍未回應。（編輯：陳清芳）1110316