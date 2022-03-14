北捷新埔站電扶梯異常影片曝光 旅客瞬間跌成一團

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北捷運新埔站一座電扶梯11日煞車迴路異常，突然下滑使約30人跌倒、擦傷或扭傷等等，事發影片今天曝光，許多網友驚呼可怕，來不及反應。

11日晚間10時26分，新埔站一座從月台往上運行到大廳的電扶梯發生異常，突然無預警下滑且隨即停機，造成當時站在上頭約30人跌倒，有1人腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。

有人將事發當時的監視器影像上傳臉書社團爆廢公社，可以看見電扶梯突然下滑，30多名旅客跌成一團，周圍民眾驚慌四散。

網友留言「年紀大的一定來不及反應」、「要是有嬰兒小孩老人真的不得了」，直呼恐怖。

台北捷運表示，這座電扶梯委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，廠商漏夜追查異常原因，說明是因煞車迴路異常，未立即煞車。

北捷已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

北捷表示，對於事件中受傷和受影響旅客深表歉意，積極展開慰問和關懷，若有在事件中受影響而未留資料的旅客，也請洽車站詢問處或北捷客服中心。（編輯：李亨山）1110314