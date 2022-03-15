北捷新埔站電扶梯齒輪位移才下滑 全面檢查1194台

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台北捷運新埔站一座電扶梯11日晚間發生異常，突然無預警下滑且隨即停機，造成4名旅客輕傷。（台北捷運公司提供）

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北15日電）台北捷運新埔站一座電扶梯日前發生下滑事故，北捷表示，原因是外齒盤軸向位移、齒輪空轉，導致煞車迴路異常，將尋求科技顧問確認，並全面檢查北捷1194台電扶梯。

台北捷運新埔站11日晚間，一座從月台往上運行到大廳的電扶梯發生異常，突然無預警下滑且隨即停機，造成當時站在上頭的約30人跌倒，有1人腳踝扭傷、有旅客輕微擦傷等。

台北捷運下午召開記者會說明初步調查結果。北捷表示，將故障齒輪箱送廠拆解，初步檢查，廠商技師發現此扶梯齒輪箱，外齒盤軸向位移，導致動力及馬達煞車力無法輸出，才使電扶梯下滑。

北捷表示，將尋求第三方專業科技顧問確認，包含機械結構、自動控制、機密機械、土木結構及機電設備等相關領域專家學者協助，釐清原因。

北捷將全面檢視包含各站、貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋等共1194台電扶梯；同品牌齒輪箱，將以專案方式依序檢查。

此外，北捷並要求廠商對同機型248台電扶梯檢查煞車迴路，這些電扶梯分布於淡水信義線、板南線、松山新店線，持續檢查中，目前未發現異常，依然可供民眾使用，預計本週內提出完整報告。

市議員質疑為何剛保養就出事，北捷電機處廠長李濠宇表示，電扶梯保養項目眾多，而齒輪箱為半年檢，上次檢查為2月，功能正常，不過齒輪位移是瞬間發生的事，平常維護不易發現。

李濠宇表示，北捷營運以來首次發生這種事故，但齒輪箱位於不好觀察到的位置，若要拆出來檢查又太花時間、影響旅客，會與科技顧問討論用高科技儀器維護檢查的可能。

北捷說，對受影響旅客當晚立刻啟動慰問機制，有1名旅客腳踝受傷，經通報救護車送醫診治，另有5名旅客留資料表示有輕微擦傷，後續針對將持續慰問關懷及提供必要協助。

電機處長俞世健呼籲，旅客搭乘電扶梯時應緊握扶手，讓身體重心穩定，才能確保安全。

此次電扶梯下滑事件引起多名北市議員關注，包含國民黨議員游淑慧、民進黨議員簡舒培等。民進黨議員許淑華今天透過臉書（Facebook）發文，調資料發現，電扶梯保養單皆檢測正常，但保養不到一週，隨即發生意外，甚至連預防系統異常的第2道煞車防線都失靈，很離譜。

國民黨議員李明賢也透過臉書（Facebook）表示，經詢問北捷電機處，捷運新埔站發生電扶梯意外是營運至今首次發生，目前與新埔站同型號電扶梯共248台，分布在包含松山新店線、板南線等，共38個捷運站。

李明賢指出，詢問北捷，廠商已完成檢測近半數電扶梯，要求北捷應先暫停使用同型號電扶梯，不是僅暫停出狀況電扶梯，且廠商至今也未解釋為何剎車機制失靈，代表電扶梯是存在可能風險，北捷應以最高安全標準要求廠商落實檢測。（編輯：李亨山）1110315