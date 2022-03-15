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北捷新埔站電扶梯異常 議員指才保養就出狀況

2022/3/15 13:39
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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北捷運新埔站電扶梯11日因煞車迴路異常，突然下滑釀約30人跌倒、擦傷等。北市議員許淑華今指出，才保養不到一週就出狀況。北捷今天表示，下午對外說明電扶梯檢查進度。

北捷日前發布新聞資料，11日深夜10時許，捷運新埔站月台往大廳電扶梯異常，造成上行電扶梯無預警下滑且停機，當時約30名旅客搭乘，事後造成1人腳踝扭傷、3人輕微擦傷，會持續慰問受傷旅客，並要求廠商找出異常原因且全面改善，確保安全無慮。

民主進步黨台北市議員許淑華今天透過臉書（Facebook）發文，調資料發現，電扶梯保養單皆檢測正常，但保養不到一週，隨即發生意外，甚至連預防系統異常的第2道煞車防線都失靈，很離譜。

她說，捷運公司支付此事故維護廠商經費，每月花費達新台幣317萬元，但仍發生影響乘客安全狀況，要求北捷一個月內重新檢測全線電扶梯，並啟動複檢機制，且應委託第三方複檢，確保品質。

北捷對此指出，下午針對捷運新埔站電扶梯異常及後續檢查進度對外說明。

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北捷提供先前新聞資料表示，電扶梯均有嚴格保養期程，捷運新埔站電扶梯3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，廠商說明是因煞車迴路異常，才未立即煞車。

北捷指出，煞車功能是安全機制，無法獲得安全保障前，不會啟用，已要求廠商，把故障齒輪箱送廠拆解檢查，且立即執行專案檢查同型電扶梯煞車迴路設備，並要求廠商不可再發生類似故障狀況。（編輯：李亨山）1110315

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