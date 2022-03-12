北捷新埔站手扶梯突下滑4人受傷 煞車迴路異常全面專案檢查

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）捷運新埔站一座電扶梯昨天晚間突然下滑，導致1名旅客腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。北捷今天表示，漏夜追查後發現是電扶梯煞車迴路異常導致，將執行專案檢查。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，昨天晚間10時26分，新埔站一座從月台往上運行到大廳的電扶梯發生異常，突然無預警下滑且隨即停機，造成當時站在上頭的約30名旅客多人跌倒，有1人腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。

北捷表示，負責維護的台灣奧的斯電梯公司漏夜追查原因後，發現是煞車迴路異常、未立即煞車導致，但這座電扶梯7日才剛完成保養，功能顯示皆正常。

北捷強調，煞車功能是安全機制，安全機制失能非同小可，已暫停使用這座電扶梯，要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解、檢查，在無法獲得安全保障前不會貿然啟用，同時開始針對同型電扶梯煞車迴路設備執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

北捷表示，對受傷和受影響旅客深感歉意，已積極展開慰問和關懷，若有在事件中受影響而未留資料的旅客，可洽車站詢問處或北捷客服中心。（編輯：方沛清）1110312