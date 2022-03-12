更多編輯台推薦新聞：
雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命
政治

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣
運動

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/113

北捷新埔站手扶梯突下滑4人受傷 煞車迴路異常全面專案檢查

2022/3/12 15:45（3/12 16:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捷運新埔站一座電扶梯11日晚間突然下滑，導致1名旅客腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。（台北捷運公司提供）
捷運新埔站一座電扶梯11日晚間突然下滑，導致1名旅客腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。（台北捷運公司提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北12日電）捷運新埔站一座電扶梯昨天晚間突然下滑，導致1名旅客腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。北捷今天表示，漏夜追查後發現是電扶梯煞車迴路異常導致，將執行專案檢查。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，昨天晚間10時26分，新埔站一座從月台往上運行到大廳的電扶梯發生異常，突然無預警下滑且隨即停機，造成當時站在上頭的約30名旅客多人跌倒，有1人腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。

北捷表示，負責維護的台灣奧的斯電梯公司漏夜追查原因後，發現是煞車迴路異常、未立即煞車導致，但這座電扶梯7日才剛完成保養，功能顯示皆正常。

北捷強調，煞車功能是安全機制，安全機制失能非同小可，已暫停使用這座電扶梯，要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解、檢查，在無法獲得安全保障前不會貿然啟用，同時開始針對同型電扶梯煞車迴路設備執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

北捷表示，對受傷和受影響旅客深感歉意，已積極展開慰問和關懷，若有在事件中受影響而未留資料的旅客，可洽車站詢問處或北捷客服中心。（編輯：方沛清）1110312

延伸閱讀
北捷台大醫院站軌道冒煙 異常已排除原因待查消毒變「落漆」 北捷：別再拿酒精噴座椅基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀