更多編輯台推薦新聞：
邊開Uber邊競選 25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員
國際

邊開Uber邊競選 25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
台中捷運
新聞專題
台中捷運1/98
首頁 / 地方

依規放箱籠或推車 就能帶寵物搭中捷

2022/11/9 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中捷運公司常接到旅客詢問是否能帶寵物搭乘捷運，中捷公司今天表示，只要將寵物放在寵物箱、袋或籠內，或符合規定的寵物推車，就能一同搭捷運出遊，但應注意相關規定避免受罰。

中捷公司今天發布新聞稿表示，台中捷運綠線沿線公園及旅遊景點眾多，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施逐步鬆綁，民眾出遊機會增多，近期常有民眾詢問能否帶寵物搭捷運。

中捷公司表示，鼓勵民眾多利用捷運帶毛小孩一起外出，可將寵物放在寵物箱、袋或籠內，若使用寵物推車原則上比照隨身攜帶物品規定，長度不得超過165公分，長、寬、高總和不得超過220公分，目前市售中、小型寵物推車尺寸多可符合規範，除非寵物推車尺寸明顯巨大，否則採目視從寬認定搭乘。

另外，中捷公司建議，因捷運車廂頭尾空間較為充裕，建議使用推車的民眾可於1、10號車門搭乘，寵物推車進站時，請利用電梯移動，勿使用電扶梯，避免推車傾倒、滑落，保護寵物、飼主與其他乘客的安全。

中捷公司說明，依照旅客須知規定，旅客應將寵物箱、袋或籠包裝完固，無糞便、液體漏出之虞，且寵物的頭、尾及四肢均不得露出，寵物推車比照相關規定，違反者得依「大眾捷運法」最高處新台幣7500元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1111109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中捷搭乘回饋金20萬逾期沒人領 下載APP可提醒