台中捷運年遺失物近7000件 APP新增協尋功能

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中捷運今年拾獲遺失物累計近7000件，「台中捷運-Taichung MRT」APP今天新增「遺失物協尋」功能，能查詢待認領物品也可填寫協尋單以及「幹線公車」功能，可查詢下2班公車即時到站資訊。

台中捷運公司今天發布新聞稿指出，統計今年截至10月底，在捷運綠線共拾獲近7000件遺失物，前3名物品分別為現金、電子票證、傘具。中捷提供多管道協尋，除可洽車站詢問處，或撥打遺失物中心專線、客服中心營運專線。

即日起，台中捷運App更新增「遺失物協尋」功能，旅客可隨時查詢待認領物品，也可以線上填寫協尋單，縮短協尋時間。

中捷公司指出，由於電子票證高居遺失物排行榜第二名，建議旅客下載台中捷運App，並至「捷粉專區」「我的票卡」綁定電子票證，若中捷公司拾獲遺失票證，旅客可接獲即時訊息通知，省去協尋時間。

中捷公司董事長林志盈表示，旅客最常在列車上遺失物品，呼籲旅客留意隨身攜帶物品，下車時務必確認是否遺留物品在車上，多一分注意，少一分煩惱。（編輯：卞金峰）1111121