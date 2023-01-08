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中捷共享行動電源租借站9日啟用 手機不再怕沒電

2023/1/8 09:33（1/8 10:16 更新）
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台中捷運結合共享行動電源服務品牌ChargeSPOT，在多個站點設置行動電源租借站，將於9日啟用，提供旅客「甲地借乙地還」的租借服務。（台中捷運公司提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月8日
台中捷運結合共享行動電源服務品牌ChargeSPOT，在多個站點設置行動電源租借站，將於9日啟用，提供旅客「甲地借乙地還」的租借服務。（台中捷運公司提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中捷運結合共享行動電源服務品牌ChargeSPOT，在多個站點設置9個行動電源租借站，9日正式啟用，提供旅客「甲地借乙地還」的租借服務，讓民眾充電不必在原地等待。

台中捷運公司今天發布新聞稿指出，民眾對手機、平板的依賴度越來越高，ChargeSPOT跨國共享行動電源服務，為用戶及旅客等解決手機於外出期間電量不足的煩惱。

ChargeSPOT的行動電源租借站可「甲地借乙地還」，時間地點均不受限，隨借即走，且行動電源附帶3種款式的充電線接頭，可滿足不同廠牌手機充電需求，提供旅客快又便利的服務。

捷運公司指出，9日起，松竹站、文心崇德站、文心中清站、市政府站、水安宮站、文心森林公園站、豐樂公園站、大慶站及高鐵台中站等9個行動電源租借站正式啟用。1月9日至2月8日享有每次租借前30分鐘免費。（編輯：張芷瑄）1120108

#台中捷運
#共享行動電源
#ChargeSPOT
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