故意觸動中捷站內消防警報 涉案男遭裁罰1萬元

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（中央社記者蘇木春台中10日電）陳姓男子日前在台中捷運站內，因一時好玩觸動消防警報器，頓時警鈴大響、手扶梯與電梯停止運作，造成站內旅客驚慌，經警方循線通知陳男到案後，台中捷運公司依法開罰新台幣1萬元。

台中市政府警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，捷運警察隊第1分隊巡邏警員林意賢、林文宗於7日晚間11時多，接獲台中捷運行控中心通報指出，捷運高鐵台中站內消防警報器遭不明人士操作觸動，請警方協助處理。

經警方調閱站內周邊監視器追查，同時訪談現場民眾及詢問捷運站工作人員，根據捷運站清潔人員表示，當時見1名男子於捷運站內消防警報器旁形跡可疑，且於警報器響起時，涉案男子立即若無其事快步走出捷運站。

中捷公司人員指出，警報器因觸動後警鈴大響，手扶梯與電梯也停止運作，造成站內旅客驚慌，經站務人員關閉警報器，捷運警察隊到場維持秩序下，站內才回復正常運作。

警方查出，涉案的30多歲陳男走出捷運站後，立即騎乘機車離開，經調閱車籍資料後鎖定車主，8日下午4時前往車籍地查訪，陳男見警方表明來意後即坦承觸動消防警報器，立即請陳男到捷運台中高鐵站說明。

陳男向站務人員表示，因一時好玩而操作消防警報器，發現事態嚴重覺得害怕才趕緊離開，最後由捷運公司人員依違反大眾捷運法開罰1萬元。（編輯：謝雅竹）1120110