中捷無人認領遺失物化身愛心 贈社福團體助弱勢

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台中捷運公司2022年受理近8400件遺失物，中捷在無人認領而取得所有權遺失物中挑出280件可使用的日常用品，捐贈社福團體，盼藉此幫助弱勢民眾。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 112年2月20日

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中捷運公司去年受理近8400件遺失物，中捷在無人認領而取得遺失物所有權中挑選280件可以使用的日常用品捐贈社福團體，希望藉此幫助弱勢民眾，善盡企業社會責任。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，中捷綠線去年受理近8400件遺失物，包括電子票證、證件、衣物、傘具、食品等，遺失物經公告保管期滿後由中捷公司取得所有權，並依照各類物品屬性進行適當處理。

針對取得所有權的普通物品，中捷公司指出，整理出280件衣物、配件及保溫瓶、傘具、安全帽、文具等用品，日前捐贈人安基金會台中平安站。

人安基金會台中平安站站長蔡文豪今天在桂蘭獅子會首任會長王錦桂、現任會長周雍正陪同下，前往中捷公司致贈感謝狀。

中捷公司副總經理葉進財表示，中捷公司規劃1年辦理2次遺失物捐贈活動，並請台市政府社會局推薦社福團體，將採分區捐贈方式，希望讓資源發揮效用，幫助更多有需要的民眾。

蔡文豪指出，基金會平時提供寒士防飢、防寒、防病、工作轉介等服務，各界愛心是支持寒士度過難關的力量。中捷捐贈可用物品給有需要的民眾，也讓弱勢民眾感受到社會溫暖。

人安基金會台中平安站也自今天起發送中捷捐贈的物品，蔡文豪說，衣物、日用品對於寒士相當實用，且有些物品看起來七、八成新，先前在整理時，已經有不少寒士表達領取意願。

另外，中捷公司提醒，旅客上下車時請留意隨身攜帶物品，若不慎遺失，可洽車站旅客詢問處，或於每週二至週六中午12時至晚間8時撥打遺失物中心專線（04）24361645，或下載台中捷運App填寫協尋單。（編輯：戴光育）1120220