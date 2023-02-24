中捷綠線延伸完成修正 中市提報中央爭取核定

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，台中市政府今天表示，已依照行政院審查意見修正，今天陳報中央審議，盼行政院能加速核定，讓延伸線工程早日開工與通車。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中捷綠線已在民國110年4月投入營運，綠線延伸計畫可分為延伸大坑及延伸彰化2部分，總計全長9.08公里，總經費約新台幣355.91億元，列為前瞻軌道建設計畫之一，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，可行性研究核定後立刻就能啟動綜合規劃作業。

台中市交通局長葉昭甫表示，捷運綠線延伸線於109年10月23日經交通部審查同意並提報行政院審議，期間共3次陳報行政院審查，行政院主要的意見包括請市府評估推動的必要性、運量合理性、彰化段應待「擴大彰化市都市計畫」通過後再報、大坑段運量及發展受限等。

葉昭甫指出，台中市大坑地區周邊新建案及廍子里、水景里等居住人口眾多，人口穩定成長，且大坑登山步道年旅客數更突破330萬人次，潛在運量驚人，確實亟需導入大眾運輸服務，也可減輕塞車問題。

另外，延伸彰化段行經「擴大彰化市都市計畫」，將有效帶動地方發展，且終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，可充分發揮路網整合效益，便利中彰地區民眾往來。

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葉昭甫說，中市府已依據各項意見充分補充相關數據與說明，今天再度陳報中央審議，盼行政院儘快安排審查會議，市府已預先準備綜合規劃前置作業，盼行政院能加速核定，讓延伸線工程早日開工與通車。

交通局說明，此次修正報告並無調整路線方案，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。（編輯：李錫璋）1120224