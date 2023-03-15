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疫情趨緩運量成長 中捷將招募86名新血

2023/3/15 16:13（3/15 16:26 更新）
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台中捷運公司15日表示，因應COVID-19疫情趨緩，市民生活步調逐漸恢復正常，台中捷運運量持續成長，為維持服務與維修量能及補足人力，將辦理公開甄試招募第一線維修及服務人員，預計錄取86人。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 112年3月15日
台中捷運公司15日表示，因應COVID-19疫情趨緩，市民生活步調逐漸恢復正常，台中捷運運量持續成長，為維持服務與維修量能及補足人力，將辦理公開甄試招募第一線維修及服務人員，預計錄取86人。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 112年3月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）國內COVID-19疫情趨緩，中捷公司今天表示，因應運量成長，將辦理公開甄試招募第一線維修及服務人員，預計錄取86人，報名期間自17日至27日，歡迎民眾加入中捷行列。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，市民生活步調逐漸恢復正常，台中捷運運量持續成長，為維持服務與維修量能及補足人力，將辦理公開甄試招募第一線維修及服務人員，預計錄取86人。

中捷公司指出，民國112年度新進人員甄試共計2類組、5類科，包含運務類組1類科、維修類組4類科，職缺包括站務員、技術員等第一線人員。

甄試作業包含筆試（題型為選擇題，占總成績50%）及面試（含職涯發展測驗，占總成績50%），各職缺甄試資格條件、專業測驗科目及甄試相關規定，可上台中捷運公司網站徵才報名系統參閱甄試簡章。

中捷公司提醒，此次公開甄試一律採網路報名，報名期間自3月17日中午12時起至3月27日中午12時止，請應考人於報名期間至台中捷運公司徵才報名系統報名。

中捷公司表示，中捷公司為台中市政府百分之百持股的事業單位，提供員工具公平性與激勵效果的薪酬及福利制度。另外，台中捷運系統除綠線運量累積千萬人次以上，其他路線也正規劃中，歡迎民眾加入中捷行列。（編輯：李亨山）1120315

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