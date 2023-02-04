元宵消費送舊燈籠引質疑 中捷：非清庫存

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民進黨籍台中市議員林祈烽（圖）接獲投訴，中捷公司與廠商舉辦元宵送燈籠活動，需在指定捷運站拍照並到特定門市消費滿額才能獲贈列車造型燈籠，林祈烽質疑有圖利特定廠商的問題，且所贈列車造型燈籠外觀和2020台灣燈會贈送的幾乎一樣，也挨批是清庫存。（林祈烽提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月4日

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中捷運公司舉辦元宵節送燈籠活動，到特定門市消費可獲贈台中捷運列車造型燈籠，遭質疑有圖利特定廠商之嫌，且提燈造型與3年前台灣燈會所送列車提燈一樣，挨批清庫存。

台中捷運公司今天透過文字稿指出，針對不同族群規劃兩場元宵節行銷活動，絕無圖利特定廠商情事；另外，列車造型燈籠上沒有生肖意象及年份標示，燈會行銷活動皆可適用，這次活動並非清庫存。

中捷公司指出，中捷致力與沿線店家合作，提供民眾更貼心的服務。今年元宵節與超商門市合作「兔來運轉，募集幸福」滿額贈送燈籠活動，除滿額贈送中捷列車造型燈籠外，超商在北屯總站斥資設置載滿中捷吉祥物、商品及造型打卡牆。

明天就是元宵節，民進黨籍台中市議員林祈烽接獲民眾投訴，中捷公司與廠商舉辦的「兔來運轉，募集幸福」活動，需要指定的捷運站拍照，並到特定門市消費新台幣200元才能獲贈台中捷運「列車造型燈籠」1個，林祈烽質疑，有圖利特定廠商的問題。

林祈烽指出，中捷公司元宵要送列車造型小提燈活動，應擴大到各車站或是活動廠商各個據點，才符合活動聯名行銷目的，只找單一車站、單一店家，這樣的宣傳行銷，對中捷公司有什麼好處。

民眾還發現，中捷公司贈送的列車造型燈籠，外觀和2020年台灣燈會贈送的列車造型提燈幾乎一樣，直呼太扯了。

林祈烽比對後發現，造型完全相似，他說，當初這個列車造型小燈籠要一次購買4組主題悠遊卡套組，才能擁有「獨家」贈送的禮品，如今卻變成廠商賺錢的小燈籠，根本欺騙當年花錢購買悠遊卡套組的粉絲，變相清庫存。（編輯：謝雅竹）1120204