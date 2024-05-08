搭中捷部分信用卡無法感應 中捷：蒐異常洽銀行修正

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）民進黨台中市議員林祈烽接獲民眾投訴，台中捷運宣布民眾有多元支付選擇，卻至少有3家銀行的Visa卡無法使用；中捷今天表示，將持續蒐集異常樣態，洽所屬銀行進行修正。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，民進黨台中市議員林祈烽、施志昌及鄭功進針對中捷多元支付問題提出質疑，要求中捷公司要彙整問題全面測試改善。

林祈烽指出，中捷公司日前召開記者會宣布民眾可選擇Visa、JCB感應式信用卡或使用LINE Pay等支付工具搭乘列車，但他接獲民眾投訴，至少有3家銀行感應式Visa卡無法使用。

林祈烽說，國際信用卡有2大發卡組織，分別是Visa及Master卡，目前只開放Visa卡，他要求中捷公司要彙整問題全面測試改善，並再開放持Master卡也能使用，方便民眾搭乘中捷列車。

台中捷運公司表示，中捷自4月25日啟用感應式信用卡及行動支付服務，針對議員反映，經查截至5月7日，感應式信用卡累計運量為2887筆，交易異常僅10筆，異常率0.35%。

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中捷指出，因信用卡交易為連線授權，觀察民眾使用發生問題主要原因有2項，包括簽帳金融卡因未預設授權機制，於閘門過閘時會交易失敗，須至車站詢問處理；另外，如民眾信用卡遇發卡銀行授權失敗，即會有刷卡出站失敗情況，須與發卡銀行確認，中捷將持續蒐集異常樣態，洽所屬銀行進行修正。

中捷公司董事長顏邦傑說明，業者加入中捷支付平台必須付權利金，目前首波上線的信用卡國際組織為Visa、JCB，中捷很歡迎其他業者加入，會陸續規劃並與信用卡組織洽談上線時程。（編輯：陳仁華）1130508