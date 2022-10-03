更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基泰建設董事長涉不法吸金上億 檢調兵分19路搜索
首頁 / 地方
台中捷運
新聞專題
台中捷運1/97
首頁 / 地方

中捷搭乘回饋金20萬逾期沒人領 下載APP可提醒

2022/10/3 18:18（10/3 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中捷運推出的「捷粉回饋專案」，每月搭乘30次以上即享現金回饋，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證中，逾期未領者視同放棄。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月3日
台中捷運推出的「捷粉回饋專案」，每月搭乘30次以上即享現金回饋，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證中，逾期未領者視同放棄。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中捷運推出「捷粉回饋專案」，每月搭乘30次以上即享現金回饋，但截至今年9月底，有約新台幣20萬元逾期無人領取，台中捷運公司建議旅客下載台中捷運手機APP，避免錯過領取期限。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，針對常客推出「捷粉回饋專案」，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）搭乘中捷，每月搭乘30到39次回饋當月搭乘金額10%，每月搭乘40到49次回饋20%，每月搭乘50到59次回饋25%，每月搭乘60次以上回饋30%。

中捷公司表示，專案上路後，每月享回饋金的捷粉人數逐月成長，至今年9月底，回饋金總額已達301萬元，但有約20萬元已經逾期，佔回饋金7%。

中捷公司指出，回饋金等同現金，存入電子票證後無使用期限，用途不限於搭乘捷運，也可用於購物等日常消費，領取期限為6個月，每月4日6時起，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證中，逾期未領者視同放棄。

中捷公司說明，經分析資料發現，逾期金額中91%並非台中捷運手機APP會員，因此提醒旅客，下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，不僅可隨時查詢每月搭乘次數、回饋金及領取期限，APP也會推播通知會員領取回饋金、專屬優惠及相關權益。（編輯：陳仁華）1111003

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台中捷運藍線 鐵道局：市府修正補充說明審查中