中捷搭乘回饋金20萬逾期沒人領 下載APP可提醒

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台中捷運推出的「捷粉回饋專案」，每月搭乘30次以上即享現金回饋，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證中，逾期未領者視同放棄。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月3日

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中捷運推出「捷粉回饋專案」，每月搭乘30次以上即享現金回饋，但截至今年9月底，有約新台幣20萬元逾期無人領取，台中捷運公司建議旅客下載台中捷運手機APP，避免錯過領取期限。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，針對常客推出「捷粉回饋專案」，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）搭乘中捷，每月搭乘30到39次回饋當月搭乘金額10%，每月搭乘40到49次回饋20%，每月搭乘50到59次回饋25%，每月搭乘60次以上回饋30%。

中捷公司表示，專案上路後，每月享回饋金的捷粉人數逐月成長，至今年9月底，回饋金總額已達301萬元，但有約20萬元已經逾期，佔回饋金7%。

中捷公司指出，回饋金等同現金，存入電子票證後無使用期限，用途不限於搭乘捷運，也可用於購物等日常消費，領取期限為6個月，每月4日6時起，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證中，逾期未領者視同放棄。

中捷公司說明，經分析資料發現，逾期金額中91%並非台中捷運手機APP會員，因此提醒旅客，下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，不僅可隨時查詢每月搭乘次數、回饋金及領取期限，APP也會推播通知會員領取回饋金、專屬優惠及相關權益。（編輯：陳仁華）1111003