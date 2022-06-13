雙北1280月票是否納基桃 柯文哲：要講好差額誰出

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北13日電）國民黨台北市議員陳炳甫今天質詢，如何看前交通部長林佳龍建議雙北台北通1280元方案應擴大納入基隆和桃園；台北市長柯文哲表示，要講好差額誰出「付錢就可以參加」。

台北市議會今天進行市政總質詢，陳炳甫質詢問到，林佳龍提到台北通新台幣1280元方案月票要擴及基隆等處，如何看待此事，認為北北基桃為1日生活圈，但台北市政府現在有編列相關補助，若納入其他縣市，要如何拆帳。

陳炳甫認為，這涉及北市權益問題，和自行負擔補貼部分，希望1280元月票方案可以更廣泛使用，但如何拆帳問題，則要確保北市府權益。

柯文哲答詢表示，1280元月票方案要擴大多大範圍都可以，但要講好相關差額是誰要出，並指台北市因停車有收費，所以是用停車款來補助此方案，但其他縣市都要當好人，不敢收取路邊停車費用又不出錢，哪有這回事，「要參加可以，付錢就可以參加」。

無任所大使林佳龍昨天到基隆參觀城市博覽會時指出，雙北的台北通1280元方案應該納入基隆和桃園，進一步擴大為「台北首都通公共運輸月票」，透過整合北北基桃行政區的交通服務，減壓塞車情形。（編輯：李亨山）1110613