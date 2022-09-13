新北敬老卡不能搭小黃 侯友宜：朝可用方向努力

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新北市議會13日進行市政總質詢，多名民進黨籍市議員質疑許多縣市的敬老愛心卡點數可以用來搭計程車，為何新北不行？新北市長侯友宜（中左2）表示，行政院對新增調升社福預算項目有要求，但願朝此方向來努力。中央社記者王鴻國攝 111年9月13日

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（中央社記者王鴻國新北13日電）多名民進黨籍新北市議員質疑許多縣市的敬老愛心卡點數可以用來搭計程車，為何新北不行？新北市長侯友宜表示，行政院對新增調升社福預算項目有要求，但願朝此方向來努力。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員張維倩等多人質疑台北及桃園等縣市的敬老愛心卡點數都能用於計程車補助，希望在原480點數中能增加搭乘計程車等使用項目。議員李余典表示，老人敬老愛心卡預算未編足，就如同偷了長輩應有的敬老津貼。

社會局長張錦麗表示，新北老人約66萬人，敬老卡預算需核實編列，今年編列新台幣14億8000多萬元，較去年增加1億5000萬元，未來也將隨老年人口增多逐年增加。

她表示，行政院主計總處於今年初來函，倘當年度新增（調升）社福預算項目，超過現行法定給付或補助標準，將予以扣除等額的補助款。換句話說，若新增20億元就扣除20億元。

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侯友宜表示，他剛滿65歲，還沒拿到敬老愛心卡，卡中的480點數可坐公車等大眾運輸工具，主要是多鼓勵長輩出來走走，但在搭計程車補助上，仍要考量到經費限制、中央規定，以及哪些項目適合使用，必須全方位思考。他願朝這個方向努力，讓照顧長輩項目更多元化，愈周全愈好。

議員也關切18歲公民投票權議題，侯友宜指出，18歲公民權是世界趨勢，更是民主價值的展現，他始終都抱持支持的立場，鼓勵年輕朋友多參與公共議題討論。市府相關單位會大力向外宣導，不論支持或反對，都希望大家出來投票，表達自身意見。（編輯：李錫璋）1110913