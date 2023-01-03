安坑山區設YouBike遭指危險 新北：立牌提醒安全

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（中央社記者高華謙新北3日電）安坑輕軌將通車，新北市府增設YouBike站供轉乘，不過民眾擔心部分站點設在山區很危險。新北市交通局說，會設牌面提醒過陡、過彎路段請民眾牽引，及提醒加入免費傷害險等。

隨安坑輕軌通車，新北市交通局規劃輕軌9座車站等共21處增設YouBike 2.0站點，及4條接駁車，輕軌站沿線分別劃設1800多個與245個機車與汽車停車格，盼以多元方式方便民眾轉乘輕軌。

不過有民眾認為YouBike部分站點設在山區很危險，社群網站臉書（Facebook）社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城」也有民眾留言分享，最近安坑山區新增的YouBike站像是在培育國家選手，「可能環法自行車選手都住安坑」等。

富貴街上就有一處增設的YouBike站點，附近店家林老闆告訴中央社記者，許多居民不太贊成設站，因為山坡路陡又小條，滑下坡要與車爭道很危險，騎上坡也很困難，「騎上來不如走上來」，且附近停車位已經很少了，又把原本機車停車格劃給YouBike站，停車更困難。

地方文史團體「暗坑文化工作室」執行長吳柏瑋說，山坡地設YouBike站是浪費公帑，無論是居民使用習慣與騎乘難度都不適合，「到底要蓋給誰騎」，共享機車可能還比YouBike站有需求。

新北市議員陳乃瑜說，多設YouBike站點是好事，也希望可為安坑地區居民爭取更多站點，但目前山區路面相當陡，也沒有比較安全的人行道、或適合騎自行車的道路，希望除了增設站點，也要做好周邊配套措施。

陳乃瑜表示，也希望能爭取共享運具等私人企業進駐安坑，讓居民回家與上班有更多元與安全選擇。

吉祥里里長林永輝則說，里內YouBike站設在地勢相對較平的如意街，站點對面就是郵局，相信許多民眾會騎YouBike到附近辦事。不過居民往下坡方向較有可能使用，上坡會比較吃力。

新北市政府交通局綜合規劃科長吳政諺說，會增設YouBike站點是希望讓民眾更方便轉乘輕軌，如果民眾評估坡度太陡、或個人體力無法負荷，另有4條接駁公車供民眾搭乘。

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吳政諺表示，設置YouBike站時會考量民眾借還車位置是否安全、照明是否足夠等，由於山區沒有禁行腳踏車，還是要看民眾評估自身身體與騎乘狀況，交通局會在YouBike站點周邊設立牌面提醒注意騎乘安全，過陡、過彎路段請民眾牽引，及提醒加入免費傷害險等，一切以安全為重。

吳政諺說，也會請微笑單車業者在場站啟用後留意場站車輛狀況，適時調度車輛。另共享運具部分，將反映給民間業者評估可行性。（編輯：李錫璋）1120103