安坑輕軌票價費率比照淡海輕軌 20元起跳最高25元【獨家】

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（中央社記者高華謙新北17日電）新北交通局長鍾鳴時今天說，安坑輕軌收費費率比照淡海輕軌，單程票基本價新台幣20元起跳，最高25元。新北捷運公司說，淡海輕軌的75折優惠計畫，安坑輕軌也將實施。

新北市政府捷運局指出，安坑輕軌位在新北市新店安坑地區，全線7.5公里，設9座車站，完工後可望讓安坑地區民眾進台北市時間縮短20分鐘。

新北市政府交通局長鍾鳴時今天告訴中央社記者，安坑輕軌收費費率比照淡海輕軌，基本票價20元，5公里（含）以下20元，5到8公里（含）25元，8到11公里（含）30元，由於安坑輕軌全長7.5公里，因此最高價為25元。

鍾鳴時表示，安坑輕軌轉乘公車、捷運與Youbike都享有轉乘優惠。在雙北1280元公共運輸定期票方面，由於安坑輕軌是新的路線，也還沒試營運，因此尚未納入1280方案，但一定會極力爭取，讓市民轉乘更便利。

此外，新北大眾捷運股份有限公司表示，現行淡海輕軌「持電子票證搭乘累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，安坑輕軌也將實施。

新北捷運公司總經理吳國濟說，安坑輕軌與淡海輕軌都是輕軌系統，因此安坑輕軌票價與營運方式等都會參考淡海輕軌經驗，後續會將相關規劃一併報到新北市政府，市府核定後，就會正式對外公布相關細節。

交通部15日進行履勘時發布新聞稿表示，履勘小組共提出29項須改善事項，其中6項為「營運前須改善事項」，包含機廠行政大樓的號通機房等未清理乾淨；機廠設備有軌道墊片旁混擬土渣未清等缺失；十四張站牽引動力變電站直流盤缺少單線圖等缺失；安康站第二股道未設停止標誌或標線等缺失；景文科大站無障礙坡道旁土建設地磚破損等缺失。

交通部當時說，有關「營運前須改善事項」部分，新北市政府確認完成改善並報交通部核准後，再由新北市政府決定通車日期。（編輯：方沛清）1120117