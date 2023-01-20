安坑輕軌4 / 安坑居民肯定輕軌帶動發展 實用性是挑戰

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耗資新台幣166.32億元興建、路線長度7.5公里，包含9座車站及1個機廠的安坑輕軌在安坑居民殷殷期盼下即將通車，預期安坑地區到台北市通勤時間約可減少15到20分鐘，但同樣將面臨實用性挑戰。

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安坑輕軌4（中央社記者高華謙新北20日電）新北市新店區安坑盼望捷運建設近30年，許多居民肯定輕軌正面影響當地發展，但部分站點離人口稠密區有段距離，當地居民習慣搭公車或以車代步，安坑輕軌通車後實用性將是挑戰。

新北市政府主打安坑輕軌可讓安坑居民到台北市通勤時間減少15到20分鐘，初期規劃尖峰每15分鐘1列車，在人口密集安康站到十四張站加開區間車，重疊班距每7.5分鐘有1列車；新北市府交通局也規劃接駁車、增設YouBike 2.0站點及沿線劃設汽機車停車格，希望方便民眾轉乘輕軌。

地方文史團體「暗坑文化工作室」執行長吳柏瑋告訴中央社記者，從小就聽長輩說安坑會蓋捷運，除希望改善塞車問題，另外就是出於彌補的「安坑情懷」。民國80年代，鄰近的木柵區與新店都在蓋捷運，安坑也出現蓋捷運呼聲，「安坑人等這條建設可說是等了近30年」。

不過，吳柏瑋說，安坑輕軌站點離人口密集區與各景點較遠，如陽光運動公園站到陽光運動公園步行約10分鐘，安坑市區走到最近的安康站也要一段時間，擔心「情懷意義大於實際用處」。

吳柏瑋表示，雙城站到景文科大站沿線有許多山坡地社區，居民上、下山搭輕軌也是問題，走路太遠、用車族開到輕軌站要先想辦法停車，而等接駁車不如搭會行經社區的公車直達新店市區更好。

此外，吳柏瑋說，安康站到十四張站以安和路沿線為主，但在地居民通勤習慣是搭公車直抵台北公館，而安坑輕軌是銜接台北捷運環狀線十四張站，還要到大坪林站才能轉乘進台北。

一名住安坑山區「玫瑰中國城」社區附近的住戶表示，從玫瑰中國城站走到玫瑰中國城社區至少要10到20分鐘上坡，勢必要等接駁車，他寧可騎摩托車較方便，但輕軌能帶動地方發展，至少名稱上「我們這邊有輕軌」。

位在安坑山區的吉祥里長林永輝說，安坑人多正面評價輕軌，但里內要進台北上班的通勤族不太可能搭，光等接駁車、搭輕軌再轉乘到大坪林站後進台北「會起痟」，長輩或不趕時間的人較可能搭；山坡地社區長輩越來越多，接駁車可設更多站點，鼓勵長者出門活動。

住綠中海社區的高小姐表示，社區門口是公車總站，與家人平常活動範圍在新店或台北，搭公車與捷運較多，「輕軌感覺只是多換車，沒更方便也無法節省時間」。

新店人口最多的公崙里長游炎嵐說，里內有景文科大站與安康站，往台北民眾應該不太會搭，畢竟公車1班就能到，但往新北中和區、永和區、板橋區或新莊區較會塞車，或許使用者較多。

景文科技大學林姓住宿生表示，校門口公車可直達新店市區，但要到景文科大站須走一小段山坡路，還要轉乘，較不方便；另3名騎機車通勤的學生表示，騎車還是較方便，不考慮搭輕軌。

不過，有小兒麻痺症的李姓居民說，他搭公車風險較大，但回新竹探親都要坐公車轉捷運；輕軌通車後，對他較安全也方便。

在地選出的中國國民黨籍新北市議員陳儀君表示，安坑輕軌讓民眾多了交通選擇，隨接駁車與YouBike站點等配套到位，相信會提高民眾搭乘意願。此外，安坑房價相對新店市區親民，輕軌通車後會吸引更多人口到安坑居住，相信能帶動安坑發展。

信義房屋安康安德店長闕建丞說，安坑近幾年新建案多，交易量明顯成長，整體房價漲幅約3成，輕軌雖是加分因素之一及房價保值關鍵，但房價仍與整體房市景氣有關。

闕建丞比較2017年與2022年每坪單價，人口密集區安康站新建案從約新台幣35萬元到38萬元漲到平均50多萬元；至於輕軌沿線漲幅最大地區是新和國小站，過去平均單價約每坪30萬元，2022年已達平均40萬元，附近新建案開價也達55萬元到65萬元左右。

住商不動產七張寶橋店東游啟恭表示，3年前安一路開通後，山上別墅1坪就漲3萬元到6萬元；隨安坑輕軌將通車與房市景氣升溫，輕軌沿線附近住宅單坪至少再漲5萬元。

住山區「綠灣」社區附近的曹小姐也笑說，有了輕軌，以後賣房可能會獲利，但長遠還是要看安坑能否發展出文化特色或建設，「如果只有輕軌但沒其他東西，人家幹嘛來？」

在地選出的民主進步黨籍新北市議員陳乃瑜表示，安坑輕軌站點離景點有段距離，但還是可期待觀光發展前景，如果將沿線串連成「人權廊道」，打造成完整的白色恐怖故事聚落，相信大有可為。

陳乃瑜舉例說，沿線附近有前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時都要拜訪的白色恐怖景美紀念園區，另外還有國防部新店監獄、安坑刑場及過去審訊政治犯的安康接待室，透過輕軌串連，可一次讓民眾了解白色恐怖時期政治犯被審訊、關押、判決到執行的司法脈絡，是相當好的歷史教材。（編輯：李明宗）1120120