安坑輕軌10日通車 新北規劃1個月免費搭到飽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北2日電）串連新北市新店與安坑的安坑輕軌10日將通車，票價新台幣20元起跳，最高25元。新北捷運公司高層證實，目前規劃試營運期間將提供1個月免費搭乘優惠。

新北市政府捷運工程局今天表示，安坑輕軌去年12月11日完成初勘，同年12月27日完成履勘前改善事項並報請交通部履勘，交通部今年1月14日完成履勘作業，並在今天核准營運許可函，將在10日通車。

新北大眾捷運股份有限公司高層證實，目前規劃試營運期間將提供1個月免費搭乘優惠；其實本來今天就要公布，但涉及相關流程等，待儘速完成後就會一併對外宣布試營運時間、票價與通車當天相關活動等訊息。

新北市政府交通局長鍾鳴時日前指出，安坑輕軌票價比照淡海輕軌，基本票價20元，5公里（含）以下20元，5到8公里（含）25元，8到11公里（含）30元，由於安坑輕軌全長7.5公里，因此最高價為25元。另外，安坑輕軌轉乘公車、捷運與Youbike都享有轉乘優惠。

在轉乘新北市府交通局規劃的4條接駁車方面，鍾鳴時今天接受中央社記者訪問時表示，目前接駁車票價規劃與一般市區公車相同，不過會配合新北捷運公司對安坑輕軌營運的主計畫、以及載客狀況作隨時調整，一定會提供最優惠與最方便的方式讓民眾搭乘。

新北市政府捷運局指出，安坑輕軌全線7.5公里，設9座車站，完工後可望讓安坑地區民眾進台北市時間縮短20分鐘。

新北捷運局表示，安坑輕軌從頭坐到尾約21分鐘，通車後初期營運班表，尖峰時段班距為每15分鐘1列車，在人口密集安康站到十四張站加開區間車，重疊班距每7.5分鐘就1列車。

另外，新北市政府交通局也規劃4條接駁車，銜接社區住戶與學校搭輕軌，尖峰與離峰班距為分別每15分鐘與30分鐘1班，每座車站等共21處增設YouBike 2.0站點，沿線分別劃設1800多個與245個機車與汽車停車格，希望多元方式便利民眾轉乘輕軌。（編輯：戴光育）1120202