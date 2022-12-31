總統提擴大公共運輸補貼 交部規劃3方向速擬方案

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（中央社記者余曉涵台北31日電）總統蔡英文今天提出擴大公共運輸補貼，交通部次長陳彥伯表示，元旦連假後會請公路總局等單位開會討論，將朝3個面向規劃，盡快提出相關通勤及觀光等相關方案。

蔡總統今天提出擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔，將由中央主導、地方參與，推動北北基桃、中彰投、南高屏等3大生活圈通勤族公共運輸補貼方案。

蔡總統指出，花東與離島地區，以及個別縣市旅運需求也將與地方政府溝通，採取因地制宜規劃通勤或觀光公共運輸，在降低民眾負擔的同時，達到鼓勵使用公共運輸工具，紓解交通壅塞及降低交通事故，也邁向淨零轉型的目標；並透過擴大公共運輸量能，擴大居住地點的選擇。

觀光方面，蔡總統表示，以提前於2023年入境觀光客達到600萬人次為目標，針對旅行業招攬國際旅客抵台、境外企業獎勵員工到台旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等，提供獎勵補助措施；同時針對自由行旅客抵台，也提供優惠方案，加速COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後旅遊市場復甦。

對此，交通部指出，擴大公共運輸方案將朝3個面向規劃，包含依照各地的公共運輸情形還有地理區位，像是北北基桃生活圈、南高屏生活圈等通勤方向進行公共運輸補貼。

交通部表示，花東及離島是偏向希望以觀光的方向呈現，其他縣市是依照地方特性的運輸需求，與地方互相溝通提出相關方案。

陳彥伯指出，希望在元旦連假過後，請公路總局、觀光局等單位開會討論，必要時也會找公會團體共同討論，會盡快提出相關方案。（編輯：戴光育）1111231