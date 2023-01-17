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通勤通學月票補助 交通部爭取預算可望今年實施

2023/1/17 14:41（1/17 14:49 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部研議促進公共運輸的通勤、通學及生活圈月票補助方案，原擬明年編列預算。交通部長王國材今天說，已向行政院爭取納入特別預算，立法院若通過，可提前到今年實施。

交通部今天舉行新春記者會，針對交通部去年就研議的促進公共運輸月票補助，王國材說，因今年的預算已來不及支應，原本明年才會實施，交通部向行政院爭取納入立法院審查中的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」的特別預算，只要通過後就可提前到今年實施。

公路總局長陳文瑞補充說明，促進公共運輸方案的月票是以北、中、南生活圈做規劃，北部包括雙北及基隆、桃園；中部是台中、彰化、南投；南部為台南、高雄及屏東，1月5日已與各生活圈交通主管首長開過會，討論運價及中央補助。

陳文瑞說，促進公共運輸方案實施後，搭乘公共運輸的民眾將會增加，初估全台受惠民眾約1100萬人，因公共運輸使用率提升，可望降低私人運具使用率，預期可減少5%道路交通事故。

陳文瑞說，目前確定各生活圈內的公車、捷運、公共自行車外，還要納入台鐵、國道客運及公路客運。另外還有單一縣市的生活圈，也可提出提升公共運輸使用率的計畫爭取中央補助，公路總局已蒐集意見並研擬方案。（編輯：陳清芳）1120117

#月票
#交通部
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