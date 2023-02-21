流感重症增4死 30多歲慢性病男沒打疫苗發病3週亡

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衛福部疾管署21日公布上週新增8例流感重症案例，其中4人死亡，防疫醫師林詠青（右）說明，新增的較年輕死亡個案是一名30多歲南部男性，有糖尿病等潛在疾病，沒接種本季流感疫苗，染疫發病僅3週喪命。左為疾管署發言人羅一鈞。中央社記者陳婕翎攝 112年2月21日

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，上週新增8例流感重症案例，其中4人死亡，較年輕死亡病例是一名30多歲男性，本身有慢性病，未接種本季流感疫苗，染疫發病僅3週喪命。

疾管署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報表示，台灣上週新增8例流感併發重症病例，男性及女性各4例，年齡介於未滿10歲至90歲，其中5例具高血壓及心肺血管疾病等慢性病史，有7例未接種本季流感疫苗。

另外，新增4例死亡，年齡介於30多歲至80多歲，均為感染A型H3N2，有糖尿病、高血壓及氣喘等潛在疾病史，都未接種本季流感疫苗，因病或呼吸道症狀就醫住院後檢出流感，之後因腎衰竭及呼吸衰竭等原因病逝。

疾管署防疫醫師林詠青說明，新增較年輕的死亡個案是一名30多歲南部男性，有糖尿病等潛在疾病，沒接種本季流將疫苗，1月下旬開始發燒、咳嗽，症狀維持3天沒有改善，甚至出現高燒、呼吸急促。

個案就醫檢查已有糖尿病併發症及雙側肺炎，安排入住加護病房，使用葉克膜，後續出現抗藥性細菌感染，因為併發敗血症、肺炎仍不幸於2月中旬過世。

林詠青提醒，有慢性疾病的民眾，尤其控制狀況不佳者，建議施打疫苗，降低重症風險，如感染後出現呼吸急促、缺氧等應盡快送醫治療。

流感病毒持續於社區活動，上週門急診類流感就診人次與前一週持平。羅一鈞表示，流感並沒有回歸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前模式，未如往年春節最高峰過後快速下降，研判與民眾持續戴口罩有關，並未出現原先專家擔憂的大流行。

羅一鈞說，隨著台灣戶外口罩規定鬆綁、旅遊人流增加，流感疫情確實比COVID-19疫情第1、2年同期增加2倍，但與2019年、甚至更之前相比，流感疫情仍是COVID-19疫情前同期一半不到的人數，後續疫情走向，仍待觀察近期室內口罩解封、228連假是否造成波動。

根據疾管署統計，這一流感季自去年10月1日起截至今年2月19日流感併發重症病例累計49例，年齡層以65歲以上長者為多，90%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡9例（8例H3N2、1例B型），均具慢病史且未接種本季流感疫苗。（編輯：管中維）1120221