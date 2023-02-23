2/23本土增1萬4083例、37死 住宿式機構定期快篩放寬
2023/2/23 14:04（2/23 14:36 更新）
23日國內新增1萬4083例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症增133例、其中37例死亡。圖為3日午後民眾在高雄市鳳山區一處公園拉單槓運動。（中央社檔案照片）
（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北23日電）COVID-19疫情連20天下降，今天新增1.4萬例本土病例。指揮中心宣布，自27日起調整住宿式長照機構每週定期快篩頻率，住民放寬為1週1次，工作人員改為有症狀再篩。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬4083例本土病例，與上週同期相比降幅約14.5%，確診個案新增中重症133例（中症98例、重症35例），其中37人死亡；另外，境外移入新增304例。
至於每週四例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，指揮中心發言人羅一鈞表示，統計自2月13日至19日，採檢陽性率部分，機構住民1.1%、工作人員0.6%，均比前一週下降。
羅一鈞表示，自2月27日起至3月31日期間，取消社區式照顧機構服務對象及工作人員的每週定期快篩；至於住宿式照顧機構快篩頻率，則調整為住民1週1次，工作人員取消每週定期快篩，改為有症狀再篩。
指揮中心統計，住宿式服務機構上週新增329名工作人員及1299名住民確診，自去年1月1日至今年2月19日，通報機構間數達1876家，確診住民人數為7萬4020人、確診工作人員數為2萬2234人。
這波本土疫情自去年4月起統計至今年2月19日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有6130人，累計死亡人數1546人。
根據指揮中心統計，自去年1月至今年2月22日，本土輕症、無症狀個案累計985萬4647例、占99.52%，中症累計2萬7697例、占0.28%，重症累計1萬9762例、占0.20%，其中死亡累計1萬6848人。（編輯：張雅淨）1120223
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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