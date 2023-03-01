健保藥價4月起調整 品項史上最少、節省81.8億

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北1日電）健保署今晚公布今年4月起調整健保藥價，一年可節省新台幣81.8億元，調整品項史上最少，其中5475項降價，且在缺藥情況下，同一組藥只要有一項不調整，則整組都不調整，以鼓勵藥廠擴大生產供應。

中央健保署醫審及藥材組長黃育文今天晚間接受媒體聯訪表示，這次是實施全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）方案以來，調整品項數最少的紀錄，多達8579項藥品不調整，希望減緩衝擊。

原訂3月1日公布的藥價調整結果，延遲至今天晚間7時半才公告。這次檢討的藥品約有1萬4000項，結果共有5511項藥品價格將調整，調降5475項、調升36項，預計每年可減少健保藥費支出新台幣81.8億元。

黃育文解釋，主要是因應缺藥風波，健保首度嘗試「一品項不調整、同分組不調藥價」的模式，例如近期傳出缺藥的泰克胃口溶錠30毫克，相同藥理成份的膠囊劑型就會被當作同分組不調藥價，同樣有短缺的安滅菌錠，同分組的抗生素也不調，希望鼓勵國內藥廠投入生產。

黃育文強調，因應藥品短缺事件，這次藥價調整設有3項原則，包含已低於「地板價」藥品不調整、調整後低於地板價以地板價為限、已向通報短缺藥品不調整。

她說，藥價調整後，相關廠商有不敷成本情況，可於今天公告後2週內附上成本分析資料，向健保署申請重新核價，在未完成重新核定前，暫不調價。

黃育文表示，藥價調整省下的額度可用於收納新藥給付，衛福部近期也將盤點民生基本用藥，研議輔導獎勵措施，鼓勵國內藥廠投入或擴充生產，達到扶植國產學名藥，確保民眾用藥無虞。

健保署是自民國102年起試辦DET方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出。（編輯：陳清芳）1120301