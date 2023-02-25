健保署：醫界提新缺藥清單 多數列入不調價範圍

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缺藥頻傳，近期從社區藥局擴及醫院，健保署25日指出，經比對醫界提新的缺藥清單，多數列入不予調整。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）缺藥頻傳，近期從社區藥局擴及醫院，健保署因此延後公告健保藥調價。健保署今天指出，經比對醫界提新的缺藥清單，多數列入不予調整，部分則屬機器、貨運問題，陸續恢復供應。

依據「藥費支出目標制」，衛生福利部中央健康保險署每年都會調整健保藥預算。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，健保藥預算已2年未調整，110及111年合併調整金額為新台幣81.8億元，原計昨天公布、4月1日生效，但臨時取消。

健保署長石崇良昨天說，目前健保收載約1萬4000多項藥品，原本已經算好，預計調整其中6009項、剩下8000多項不調整，由於醫界又提出多項藥品取得也有困難，已將清單帶回，還需要一點時間重新檢視與計算，因此延後公告。

藥師公會全聯會副秘書長陳玉瑩今天接受電話訪問指出，雖然沒有完全斷貨，但廠商在供應量上會稍微控制，沒有辦法足量供應。

陳玉瑩說，以某大型醫院而言，共約34項藥品需要改買其他品牌取代，且供應量最多也只有平常的7到8成，包括抗生素「安蒙西林」（Amoxicillin）、安比西林（Ampicillin）等，還有如抗過敏藥品、降血壓藥、開刀時插管用的肌肉鬆弛劑等。

最讓醫院頭痛的是抗凝血藥物短缺。陳玉瑩說，口服藥再怎樣都有其他可取代藥物，抗凝血藥卻只有1家廠商、1個劑型，待存貨用罄就得更換另1個品牌，藥物的機轉方式不太一樣，「臨床上不至於完全沒有替代品，只是要改變方式」。

因應醫院缺藥，健保署醫審及藥材組組長黃育文說明，昨天和醫界代表就相關議題溝通時，台灣社區醫院協會提供58項短缺藥品品項，經比對，多數藥品已在藥價調整原則中不調整。

至於少數沒有列入不調整範圍的藥品，黃育文表示，多屬健保收載超過15年的三同品項（同成分、劑型、含量），或同適應症已有其它替代品項，還有部分的缺藥原因是短期生產供應問題，例如藥品包裝機器故障、航運延誤等，已陸續恢復供應。

黃育文說，初步評估醫界代表新提出短缺藥品清單，不影響這次的藥價調整，仍將於3月1日公告，目前健保收載約1萬4000多項藥品，預計調整其中6009項、81.8億元。（編輯：李亨山）1120225