更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
主計總處下修今年經濟成長率至2.12% 估CPI升破2%
首頁 / 生活

4月起健保藥價調整 88項缺藥品項不動

2023/2/22 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北22日電）112年度藥價調整將於4月1日生效，110及111年合併調整金額為新台幣81.8億元，影響藥品逾6000項，健保署長石崇良今天進一步說明，約88項缺藥品項確定不調整，保障藥品地板價。

石崇良今天下午接受媒體聯訪時表示，這次藥價調整作業，今年首度新增3原則以避免影響藥品供應意願，第1是已低於基本價藥品不調整；第2是調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價；第3則是已向食藥署通報經評估確認短缺藥品不調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

石崇良說，推估約88項缺藥品項確定不調整，藥價調整就是從藥價調查和實際核價落差去進行調整，是把關全民付出健保費，需要適度調整；另外，為因應近期部分指示用藥也出現缺藥危機，這次調整健保收載指示藥品也適用前3項原則。

健保署自民國102年起試辦全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出。石崇良說，DET已執行10年，將展開全面性檢討。（編輯：張雅淨）1120222

#石崇良
#健保署長
#食藥署
石崇良
健保藥預算將砍81.8億 缺貨品項不調整通訊診療法規將放寬 遠傳擴大5G遠距診療應用
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族