4月起健保藥價調整 88項缺藥品項不動

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）112年度藥價調整將於4月1日生效，110及111年合併調整金額為新台幣81.8億元，影響藥品逾6000項，健保署長石崇良今天進一步說明，約88項缺藥品項確定不調整，保障藥品地板價。

石崇良今天下午接受媒體聯訪時表示，這次藥價調整作業，今年首度新增3原則以避免影響藥品供應意願，第1是已低於基本價藥品不調整；第2是調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價；第3則是已向食藥署通報經評估確認短缺藥品不調整。

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石崇良說，推估約88項缺藥品項確定不調整，藥價調整就是從藥價調查和實際核價落差去進行調整，是把關全民付出健保費，需要適度調整；另外，為因應近期部分指示用藥也出現缺藥危機，這次調整健保收載指示藥品也適用前3項原則。

健保署自民國102年起試辦全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出。石崇良說，DET已執行10年，將展開全面性檢討。（編輯：張雅淨）1120222