醫事人員收入費用率連3年調整 今年5月報稅適用

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（中央社記者張璦台北15日電）財政部連續3年主動調整醫事人員執行業務費用率，醫事人員各項收入適用的費用率，可按標準的118.75%計算，比前一年度的117.5%更高，意味計稅時可扣除更多成本費用，具實質減稅成效，今年5月報稅季適用。

財政部今天發布「111年度執行業務者費用標準」，並表示考量COVID-19疫情仍嚴峻且本土確診病例大幅增加，111年度有持續提供租稅協助措施的必要。

執行業務者報稅的計稅方式有兩種， 一種是設帳記載，以實際收入減掉費用支出計算；另一種則是直接採用財政部公布的各年度費用標準計算，區分出收入中可免計稅的成本費用占比多少。

因COVID-19疫情，執行業務者可能有收入減少、費用增加情形，財政部訂定民國109年及110年度費用標準時，增訂了適用費用率調增的租稅協助措施。

針對醫事人員，包含藥師、中醫師、西醫師等，考量職業位於防疫第一線、具特殊性，各項收入適用的費用率得按費用標準的118.75%計算，可免舉證、無條件直接適用。舉例而言，掛號費收入原本費用率為78%，乘以118.75%後，將可增加至93%計算。

也就是說，原本新台幣100元掛號費收入中，只有78元可視為成本，其餘22元屬於所得需課稅，費用率調增至93%後，變成100元中有多達93元可視為成本在計稅時扣除，剩餘7元才需課稅，有降低稅負的效果。

同時，藥師的健保收入（含藥費收入）適用的費用率，則是直接由94%提高為97%。

針對非醫事人員，財政部表示，111年度收入較「110年度、109年度或108年度任一年度」減少達30%者，適用的費用率得按標準的112.5%計算，合理反映業者受疫情影響營運情形，並減輕所得稅負擔。（編輯：張均懋）1120215