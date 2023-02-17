113年健保費率 薛瑞元：朝不漲方向努力

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衛生福利部長薛瑞元17日說，因補充保費收繳超乎預期，加上特別預算挹注，目前正朝明年健保費率也不調整的方向努力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北17日電）衛生福利部長薛瑞元今天說，因補充保費收繳超乎預期，加上特別預算挹注，目前正朝明年（113年）健保費率也不調整的方向努力，希望達成連續3年都不漲的目標。

薛瑞元下午接受媒體電話訪問時表示，目前正往明年健保費率也不漲這方向努力。

在財源部分，薛瑞元說，因去年補充保費收繳超乎預期，加上行政院今年已編列新台幣240億元健保基金，第三則是立法院正在審議的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，其中200億元也規劃挹注健保，有機會明年底還有一個月以上安全準備總額。

薛瑞元重申，但還是要依法，包括通盤考量今年收支狀況、明年總額議定等，還要經過健保會審議，才能決定，因2021年曾調漲，希望達到連續3年不漲的目標。

衛福部社會保險司表示，2021年健保費率調漲為5.17%至今，已維持3年，明年不調整健保費率，儘可能減輕民眾和企業負擔，是今年努力的重要方向，但費率調整與否，有其法定機制，仍須遵守。（編輯：管中維）1120217